Процесс может растянуться на десятилетия: Украина просит у стран G7 специальную технику для разминирования

В настоящее время в Украине заминировано около 470 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения, сейчас обследована лишь малая часть из них. Для очистки только земель сельскохозяйственного назначения собственными силами Украине понадобится более 20 лет.

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По этой причине министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обратился к коллегам из стран "Группы семи" с просьбой помочь нашему государству с техническим оборудованием для разминирования. Об этом сообщает официальный сайт Министерства агрополитики и продовольствия.

Выступая в режиме онлайн на проходящем в Японии заседании министров сельского хозяйства стран G7, Сольский отметил, что Украина нуждается в международной помощи в разминировании территорий, в частности, сельскохозяйственного назначения.

На данный момент только сельскохозяйственных земель в Украине заминировано около 470 тысяч га. Всего обследовано 17,5% всех заминированных украинских земель, из них 57 тысяч га – сельскохозяйственного назначения.

"Процесс разминирования освобожденных территорий не прекращается. Но этот процесс сложен и растянется на десятилетия. На сегодняшний день в Украине разминирование производят более 2600 саперов из государственных и частных структур. С такой мощностью нам понадобится более 20 лет, чтобы очистить только земли сельскохозяйственного назначения", – отметил Сольский.

Следовательно, наше государство остро нуждается в помощи международного сообщества, в частности, в специальной технике. Вручную один сапер в Украине может очистить около 15-20 кв м территории в сутки, в то время как спецтехника для разминирования может очистить около 6 кв км – без риска для жизни людей.

"Мы нуждаемся в техническом оборудовании для разминирования. Мы точно понимаем, какая это техника и сколько ее нужно. И здесь мы надеемся на вашу помощь", – обратился к коллегам министр агрополитики.

Он подчеркнул, что международная поддержка ускорит процесс разминирования и сохранит жизни украинцев, вынужденных ежедневно рисковать.

"Среди аграриев есть храбрецы, которые не ждут, пока до них дойдет очередь по разминированию. Некоторые фермеры своими силами, металлоискателями, на свой страх и риск, разминируют поля", – отметил министр агрополитики Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Россия хочет использовать порт Мариуполя в качестве хаба для перевалки ворованного зерна и ввоза оружия.

По данным советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, россияне планируют построить в Мариуполе большой железнодорожный узел. Для этого демонтируют железнодорожную станцию и близлежащие дома. То же касается и морского порта: его планируют превратить в военную базу материально-технического снабжения, которая для этого будет работать синхронно с железнодорожной станцией.