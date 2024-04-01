Процесс напряженный: The Telegraph рассказал, как происходит обмен телами погибших между Украиной и Россией

Едва ли не единственный дипломатический процесс, который сейчас сохраняется между Украиной и Россией, – это обмен телами погибших военных. Стороны встречаются на границе в присутствии судмедэкспертов Международного комитета Красного Креста (МККК), процесс всегда напряженный и рискованный.

Его детали описали в материале издания The Telegraph, журналистам которого удалось сопровождать украинскую делегацию в одной из таких поездок. Обмен происходил на границе с РФ в Сумской области.

Отмечается, что колонна состояла из полицейского автомобиля, машины с судмедэкспертами и фургона-рефрижератора с телами десятков российских солдат. Она приблизилась к российской территории, но границу не пересекала. В материале отмечают, что по тому же маршруту обычно везут военных на обмен, поэтому, увидев колонну, местные жители выходят на улицу поприветствовать своих воинов.

Журналисты отметили, что на время обмена, который длится менее часа, объявляется режим прекращения огня, но процесс все равно остается напряженным. Приграничная дорога должна быть разминирована, чтобы пропустить фургоны, и снова заминирована, когда они возвращаются. За обменом обычно наблюдают снайперы, прячущиеся в деревьях на краю полей.

Осмотр тел на границе проводят судмедэксперты Международного комитета Красного Креста (МККК). Их присутствие должно стать сигналом безопасности для обеих сторон.

В материале отметили, что репатриация погибших украинских солдат с территорий, которые сейчас оккупированы Россией, является частью огромных усилий украинских государственных органов. Они направлены на поиск и идентификацию некоторых из более чем 24 000 пропавших без вести украинских солдат, чтобы таким образом дать хоть какую-то надежду их родным и близким.

Руководитель украинского координационного центра Дмитрий Усов, контролирующий работу коридора, сообщил, что всего за период полномасштабной войны было возвращено 2495 тел украинских военнослужащих.

"Этот коридор – единственный способ вернуть наших погибших домой. Это не только означает, что все погибшие будут достойно похоронены в Украине, но и то, что их родственники и все неравнодушные граждане нашей страны смогут отдать им дань уважения", – пояснил Усов.

Журналисты отметили, что когда колонна с украинскими телами возвращалась назад, среди местных жителей уже распространился соответствующий слух, поэтому они стояли на коленях, чтобы отдать честь Героям. Многие из них плакали.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащий ЦВД "На щите" рассказал, как происходит эвакуация тел погибших воинов ВСУ. Боец поделился, что работа психологически очень трудная и ответственная. Трудно общаться с родными погибших, ведь тела часто очень изуродованы. Среди его задач также выявление личных вещей бойцов, которые нужно передать родственникам: кольца, часы, блокноты, телефоны и т.д.