'Для родственников каждый час тянется как день, неделя': военный ГВС 'На щите' рассказал, как происходит эвакуация тел погибших воинов ВСУ

Эвакуация тел погибших военных с поля боя происходит в тяжелейших опасных условиях. Координацию этой работы осуществляет Центральное управление гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ.

Об этом сообщило издание "Днепр оперативный", журналисты которого провели целый день с военнослужащим ГВС "На щите" Юрием, который доставляет домой тела погибших защитников. Среди его задач также выявление личных вещей бойцов, которые нужно передать их родным: кольца, часы, блокноты, телефоны и т.д.

"Далее я пишу акт приема-передачи тел погибших защитников Украины. Прописывается маршрут, наименование подразделения, описание вещей и передаваемых документов, которые есть при теле. Я это все прописываю, фотографирую вместе с бирками и вещами. Представитель того подразделения, откуда погибший, расписывается. Дальше уже транспортирую тело", – рассказал военный последовательность своих действий.

Далее, по его словам, происходит опознание, после чего тело эвакуируют в Днепр, а дальше – в места захоронения.

На скорость и сложность работы с телами погибших оказывает значительное влияние погода. Сейчас она минимально вмешивается, но если тело пролежит на позиции неделю летом, в 30-градусную жару, то опознать ее будет практически невозможно.

Боец поделился, что работа психологически очень трудная и ответственная.

"Для родственников каждый час тянется как день, как неделя. Поэтому нужно работать очень быстро. Бывали случаи, когда родственники знают, что уже тело уже забрали, они даже его уже узнали. "Когда вы будете?". Они даже выезжают на встречу", – рассказал военный.

Он поделился, что к смерти невозможно привыкнуть, это каждый день новая боль. Трудно общаться с родными погибших, ведь тела часто очень изуродованы.

"Отец приехал – сына отправляет… тесть – зятя. Парень – девушку, они обручены были. Если бы парень не подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом, ее было бы не узнать. Она погибла и сильно обгорела. Есть разные случаи. К тому привыкнуть… не знаю… Невозможно", – признался военный.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– 22 марта в боях на направлении Авдеевка – Марьинка погиб грузинский доброволец Тенгиз Чания. Собратья до сих пор не могут унести его тело с поля боя.