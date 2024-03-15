Украина вернула тела еще 100 погибших защитников. После идентификации Героев передадут семьям для захоронения.

Об этом 15 марта сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными. "Состоялось очередное репатриационная мероприятие, по результатам которого в Украину возвращены 100 погибших Защитников Украины", – говорится в сообщении.

Павших удалось вернуть благодаря взаимодействию сотрудников штаба с Объединенным центром при СБУ, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести МВД, Центральным управлением гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, Главным управлением ГСЧС и другими структурами Сил обороны Украины.

Отдельную благодарность в штабе выразили за содействие Международного комитета Красного Креста.

"Вооруженные силы Украины обеспечивают перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших. Тела наших Защитников после идентификации будут переданы семьям для достойного захоронения", – сообщили в Координационном штабе.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 февраля в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными информировали, что на подконтрольную территорию Украины были репатриированы тела 58 защитников. Содействие в возвращении оказывал Международный Комитет Красного Креста.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 февраля заявил, что на войне с РФ погибла 31 тыс. украинских военных. В Офисе президента заявили, что количество потерь было озвучено с целью прекратить манипуляции, которые присутствовали в том числе и в западных СМИ.

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