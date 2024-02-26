Почему Зеленский озвучил потери Украины в войне с Россией: стали известны мотивы

Президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции 25 февраля впервые озвучил потери Украины в полномасштабной войне в связи с множеством манипуляций на этой теме. Он заявил, что погибла 31 тысяча украинских воинов.

О мотивах озвучить конкретные цифры OBOZ.UA рассказал собственный источник в Офисе президента Украины. По его данным, это было осознанное решение.

В информационном пространстве было много манипуляций касательно количества погибших защитников страны. О потерях, в частности, писали зарубежные СМИ. Они называли существенно завышенные цифры – например, звучали и 150 тысяч, и 300 тысяч.

Чтобы прекратить это и предотвратить дальнейшие разговоры, было решено назвать количество погибших воинов Сил обороны. В то же время, по словам источника, 31 тысяча – это именно боевые потери.

Как известно, к боевым относят потери от оружия противника (травмы, ожоги, поражения ионизирующим излучением, ядовитыми веществами), а также и потери обмороженными, поскольку обморожения в действующей армии теснейшим образом связаны с боевой обстановкой.

Напомним: в рамках Форума "Украина. Год 2024" гарант дал очередную большую пресс-конференцию, ответив на вопросы и украинских, и иностранных журналистов.

"Каждый человек – это большие потери для нас, очень большие потери. 31 тысяча военных украинцев погибло в этой войне. Не 150 тысяч, как лжет Путин со своим лживым окружением. Но это большая потеря для нас", – сказал Зеленский.

Он также уточнил, что количество ликвидированных оккупантов почти в шесть раз превышает безвозвратные потери Украины. "Россиян погибло 180 тысяч. До 500 тысяч в сумме с ранеными", – заявил президент.

Как писал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил об уверенности в том, что Палата представителей США проголосует за выделение помощи Украине. На принятие этого решения есть месяц. "Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив. Иначе не понимаю, в каком мы мире начинаем жить", – сказал гарант.

– Президент также заявил, что украинское законодательство о мобилизации, которое было до полномасштабной войны с Российской Федерацией, не отвечает современным реалиям. Что касается сроков принятия соответствующего законопроекта и его деталей, то за это будут отвечать депутаты Верховной Рады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!