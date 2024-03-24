В боях под Авдеевкой погиб грузинский доброволец Тенгиз Чания. Фото

В боях за Украину погиб еще один воин из Грузии. Доброволец Тенгиз Чания сражался в рядах Вооруженных сил Украины с самого начала полномасштабного вторжения России, за это время дважды был ранен, но неизменно возвращался на передовую.

Пал защитник на направлении Авдеевка – Марьинка 22 марта, побратимы до сих пор не могут забрать его тело с поля боя. Об этом сообщают грузинское издание News Georgia и телеканал "Мтавари".

СМИ рассказали, что Чания в начале 1990-х годов был вынужден покинуть свою родину, Абхазию, из-за российской агрессии. Тогда, во время войны 1992-1993 годов, он с оружием в руках противостоял оккупантам.

Также участвовал Чания в российско-грузинской войне 2008 года. Когда же Россия начала полномасштабное нападение на Украину, мужчина, бывший в прошлом сотрудником Департамента разведки министерства обороны Грузии и Второго отдела специальных задач МВД, не колебался – присоединился к воинам, дававшим отпор РФ уже на войне в Украине.

За время полномасштабного вторжения России Чания дважды был ранен. Однако каждый раз, только восстановившись после ранений, возвращался на фронт к побратимам из Третьей штурмовой бригады ВСУ.

Погиб Тенгиз Чания 22 марта во время ракетного удара российских захватчиков. Его тело, сообщают журналисты, с поля боя до сих пор не удается вынести.

Всего с февраля 2022 года в боях с оккупантами в Украине погибли 62 грузинских воина – как этнических грузин с гражданством Украины, так и граждан Грузии.

Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб 31-летний Герой из Луцка Артем Павлюк. Он погиб 21 марта в Луганской области. Жена воина отметила, что вместе с Артемом погиб его двоюродный брат.

В этот же день под Авдеевкой свой последний бой принял 19-летний воин со Львовщины Иван Чепа. Молодой защитник воевал в рядах Третьей отдельной штурмовой бригады.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб защитник из Ивано-Франковской области Руслан Галько. Он сражался с начала полномасштабной войны, служил в 102-й отдельной бригаде территориальной обороны. Без отца остались двое детей воина.