Процесс поставлен 'на поток': стало известно, сколько зеков в России завербовали в армию за месяц

В России продолжают активно привлекать заключенных к войне против Украины. За один месяц в ряды армии РФ завербовали тысячи человек из мест лишения свободы и СИЗО.

Такая практика приобретает системный характер и используется для пополнения потерь на фронте. Об этом сообщает проект "Хочу жить".

По имеющейся информации, в течение одного из месяцев 2026 года в российскую армию было привлечено не менее 5000 заключенных. Речь идет как об осужденных, так и о лицах, которые находились под следствием или ожидали приговора суда.

Отмечается, что вербовка фактически поставлена "на поток". Система работает таким образом, что подозреваемым и обвиняемым предлагают закрытие уголовных дел в обмен на подписание контракта с Министерством обороны РФ. В то же время осужденных в колониях не только агитируют, но и нередко заставляют соглашаться на участие в боевых действиях.

По обнародованным данным, список завербованных за один месяц насчитывает 5006 человек. При сохранении таких темпов общее количество заключенных, которых могут привлечь к войне в течение года, может достичь десятков тысяч.

Больше всего завербованных зафиксировано в регионах России, в частности в Челябинской области, Красноярском крае, Свердловской, Иркутской и Волгоградской областях, а также в Башкортостане. Кроме того, по меньшей мере 149 человек были привлечены из мест несвободы на временно оккупированных территориях Украины.

В списках представлены лица разного возраста – от 18 до 65 лет. Таким образом, в армию привлекают максимально широкий контингент, включая людей, которые ранее совершили тяжкие преступления.

Аналитики обращают внимание, что такая практика позволяет российским властям компенсировать значительные потери на фронте без объявления масштабной мобилизации. В то же время она вызывает серьезные вопросы безопасности, поскольку лица с криминальным прошлым получают доступ к оружию и боевому опыту.

Эксперты также отмечают, что в случае возвращения таких военных к гражданской жизни это может создать дополнительные риски для общества. При этом российские власти, вероятно, рассматривают такие потери как приемлемый способ удержания численности армии в условиях затяжной войны.

