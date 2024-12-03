Процесс существенно ускорился: в ВСП сказали, сколько военных с СЗЧ вернулись на службу за последние 72 часа

Уже около трех тысяч военнослужащих вернулись на службу после самовольного ухода из части. Это данные за последние 72 часа.

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Об этом сообщил начальник управления по предотвращению совершения, выявления и пресечения правонарушений, заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Александр Гринчук. Он отметил, что военные вернулись из СУЧ на службу в соответствии с законом, который вступил в силу 29 ноября.

Напомним: согласно новому закону, у военных, самовольно покинувших часть и дезертировавших, есть месяц, чтобы вернуться на службу, избежав уголовного наказания. Сделать это они могут до 1 января 2025 года.

У командиров 72 часа для возобновления действия контракта или возобновления служебного статуса военного. Все денежные, продовольственные и вещевые выплаты, льготы и социальные гарантии также возобновляются.

В целом, по словам Гринчука, в течение ноября в ряды ВСУ вернулись не менее шести тысяч военных, ранее самовольно покинувших части.

Чиновник отказался сказать, сколько сейчас военнослужащих находятся в статусе СУЧ, по его словам, "эти данные, как и численность наших Вооруженных сил, чувствительны". Однако Гринчук отметил, что большой процент военных самостоятельно возвращается на службу.

"От общего количества случаев их примерно 40-60%", – сказал представитель ВСП.

Отдельно Гринчук подчеркнул, что военные после СУЧ, если они не хотят возвращаться в свою воинскую часть, могут выбрать одну из 17 других, определенных в Минобороны.

"Военнослужащие, совершившие самовольное оставление части будут распределены в соответствующие батальоны резерва тех армейских корпусов, оперативного командования, а далее в определенные министром обороны воинские части", – уточнил он.

По его словам, в каждом батальоне резерва созданы "рабочие группы по привлечению представителей органов военного управления для своевременного выполнения определенных задач".

"Это и психологическая поддержка, и кадры, и служба правопорядка, и представители правоохранительных органов и непосредственно командиры", – подчеркнул Гринчук.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что он не может озвучить потери наших сил обороны во время полномасштабной войны с РФ. Однако эта цифра намного меньше 80 тысяч погибших, о которых недавно писали в американской печати.

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