Процесс существенно ускорился: в ВСП сказали, сколько военных с СЗЧ вернулись на службу за последние 72 часа
Уже около трех тысяч военнослужащих вернулись на службу после самовольного ухода из части. Это данные за последние 72 часа.
Об этом сообщил начальник управления по предотвращению совершения, выявления и пресечения правонарушений, заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Александр Гринчук. Он отметил, что военные вернулись из СУЧ на службу в соответствии с законом, который вступил в силу 29 ноября.
Напомним: согласно новому закону, у военных, самовольно покинувших часть и дезертировавших, есть месяц, чтобы вернуться на службу, избежав уголовного наказания. Сделать это они могут до 1 января 2025 года.
У командиров 72 часа для возобновления действия контракта или возобновления служебного статуса военного. Все денежные, продовольственные и вещевые выплаты, льготы и социальные гарантии также возобновляются.
В целом, по словам Гринчука, в течение ноября в ряды ВСУ вернулись не менее шести тысяч военных, ранее самовольно покинувших части.
Чиновник отказался сказать, сколько сейчас военнослужащих находятся в статусе СУЧ, по его словам, "эти данные, как и численность наших Вооруженных сил, чувствительны". Однако Гринчук отметил, что большой процент военных самостоятельно возвращается на службу.
"От общего количества случаев их примерно 40-60%", – сказал представитель ВСП.
Отдельно Гринчук подчеркнул, что военные после СУЧ, если они не хотят возвращаться в свою воинскую часть, могут выбрать одну из 17 других, определенных в Минобороны.
"Военнослужащие, совершившие самовольное оставление части будут распределены в соответствующие батальоны резерва тех армейских корпусов, оперативного командования, а далее в определенные министром обороны воинские части", – уточнил он.
По его словам, в каждом батальоне резерва созданы "рабочие группы по привлечению представителей органов военного управления для своевременного выполнения определенных задач".
"Это и психологическая поддержка, и кадры, и служба правопорядка, и представители правоохранительных органов и непосредственно командиры", – подчеркнул Гринчук.
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