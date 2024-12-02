'Намного меньше': Зеленский прокомментировал информацию американских СМИ о потерях ВСУ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не может озвучить потери наших Сил обороны во время полномасштабной войны с РФ. Однако эта цифра намного меньше 80 тысяч погибших, о которых писали в американской печати.

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Об этом Зеленский сказал в интервью Kyodo News. "Нет, меньше, гораздо меньше", – отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства добавил, что на данный момент неизвестно, сколько украинцев погибло на временно оккупированных врагом территориях.

"Это в большинстве своем гражданское население, но во время оккупации там были и гражданские, и военные, и правоохранители, и работники коммунальных предприятий, и местные власти. И сколько их погибло, сколько было замучено в плену, здесь я не знаю", – сказал президент.

Напомним: ранее издание The Wall Street Journal написало, что Украина якобы потеряла в войне 80 тысяч своих военнослужащих.

Еще тогда, в сентябре этого года, на это сообщение отреагировал Владимир Зеленский. Он заявил, что реальная цифра украинских потерь на войне с РФ гораздо ниже.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 ноября стало известно, что на подконтрольную территорию Украины удалось вернуть тела 502 погибших защитников. В результате репатриационных мероприятий их забрали с разных направлений, а также из моргов на территории страны-агрессора РФ.

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