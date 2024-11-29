Украина вернула тела еще 502 погибших защитников

В результате репатриационных мер на подконтрольную территорию Украины удалось вернуть тела 502 павших защитников. Ожидается, что их личности будут установлены в кратчайшие сроки совместно с экспертными учреждениями.

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Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ). Павших Героев вернули с разных направлений, а также из моргов на территории страны-агрессора РФ.

Что известно о возвращении тел Героев 29 ноября

В КШВОВ назвали направления, откуда были возвращены павшие украинские воины:

– 397 – с Донецкого направления;

– 24 – с Луганского направления;

– 64 – с Запорожского направления;

– 17 погибших – из моргов на территории России.

Павших Героев удалось вернуть благодаря совместной работе сотрудников КШВОВ, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, Объединенного центра СБУ, МВД, Офиса омбудсмена, Секретариата уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

В КШВОВ выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста, а также отдельно поблагодарили личный состав ВСУ, который осуществляет перевозку репатриированных павших воинов, организует передачу погибших правоохранительным органам и судмедэкспертам.

"Совместно с экспертными учреждениями будут в кратчайшие сроки установлены личности погибших", – информировали в штабе.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 ноября на подконтрольную Киеву территорию Украины вернули тела 563 погибших Героев. 320 из них погибли в Донецком направлении, 89 – на Бахмутском. Тела еще 150 военных находились в моргах РФ.

Мероприятия по репатриации прошли на территории Беларуси, на них присутствовали омбудсмены Украины и РФ.

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