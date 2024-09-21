"Это ложь": Зеленский отреагировал на информацию WSJ о потерях Украины в войне

Издание The Wall Street Journal написало, что Украина якобы потеряла в войне 80 тысяч своих военнослужащих. Это неправда, реальная цифра намного ниже.

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Так, материал прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 20 сентября. Он назвал данные, обнародованные американским СМИ, "ложью".

"80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, которая была опубликована. Существенно", – сказал глава государства.

В общем в материале от 17 сентября говорилось, что с начала полномасштабной войны количество погибших и раненых украинцев и россиян достигло примерно одного миллиона человек. Ссылаясь на конфиденциальные украинские источники, издание отметило, что по состоянию на начало года погибли 80 тыс. украинских военных, а количество раненых – 400 тыс. Оценки российских потерь варьируются: по данным западных разведок, погибших может быть около 200 тыс., а раненых – около 400 тыс.

Напомним, по состоянию на 21 сентября 2024 года, по данным Генштаба ВСУ, армия России потеряла погибшими и ранеными 640 920 человек. Только за последние сутки украинские воины обезвредили на фронте 1440 российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 сентября президент Украины Владимир Зеленский наградил еще 509 украинских военных государственными наградами за службу и защиту независимости Украины. К сожалению, из них 142 защитника были награждены посмертно.

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