Зеленский наградил 509 защитников Украины: 142 из них посмертно

Еще 509 украинских военных получили государственные награды за свою службу и защиту независимости Украины. К сожалению, из них 142 защитника были награждены посмертно.

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Соответствующий указ №634/2024 президент Украины Владимир Зеленский подписал во вторник, 17 сентября. Он был опубликован на официальном сайте главы государства.

В документе указано, что награды нашим защитникам назначены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное исполнение воинского долга.

Военнослужащие получили ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, княгини Ольги и "За мужество", медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Полный список военных, которые получили награды, доступен по ссылке.

Также 17 сентября профессиональный праздник отмечали украинские спасатели. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил и выразил особую благодарность этим людям, которые спасают жизни, рискуя собственным.

По случаю профессионального праздника он лично вручил награды спасателям и семьям тех, кто погиб при ликвидации последствий российских атак.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 20 августа посетил госпиталь в Кропивницком. Он отметил воинов, которые лечились после ранений, государственными наградами.

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