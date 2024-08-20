В Кропивницком Зеленский посетил раненых воинов ВСУ и вручил им награды. Фото

Глава Украинского государства Владимир Зеленский 20 августа посетил госпиталь в Кропивницком. Он наградил воинов, лечащихся после ранений, государственными наградами.

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Офис президента на официальном сайте сообщил, что в больнице Зеленский осмотрел обновленный операционный блок, где в прошлом месяце завершили реконструкцию и добавили девять операционных. В медучреждении оказывают медицинскую, психологическую и реабилитационную помощь нашим защитникам, членам их семей и внутренне перемещенным лицам.

Президент пообщался с воинами, которые получили ранения в боях на Донетчине и Запорожье, лично вручил награды и пожелал скорейшего выздоровления.

"Спасибо вам за все, уважаемые бойцы. Мы все вам благодарны за защиту нашей страны, ее свободу и независимость", – сказал лидер государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Кропивницком прошло новое заседание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Основными темами встречи были возможности государственных программ в энергетике, создание альтернативных источников энергоснабжения, подготовка учебных заведений к работе в офлайн-режиме и сотрудничество с партнерами в Евросоюзе. На мероприятие приехал Владимир Зеленский.

– Незадолго до этого президент Украины провел важное совещание в Днепропетровской области. Основное внимание было уделено проблеме обеспечения водой городов и громад.

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