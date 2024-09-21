Два десятка танков и 1440 оккупантов: в Генштабе назвали потери врага за сутки

За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили на фронте в Украине 1440 российских оккупантов. Общая численность потерь врага убитыми и ранеными за все время полномасштабной войны достигла 640 920 лиц.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Также за сутки существенно уменьшился вражеский арсенал.

В частности, уничтожен и поврежден 21 танк, 38 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 92 БПЛА оперативно-тактического уровня, 68 единиц автомобильной техники и 10 – специальной.

Напомним, также в сети опубликовали список ликвидированных в Украине российских танкистов из 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии, базирующегося в Мулино. Этот список содержит информацию о 94 военнослужащих этого полка, отправившихся на "концерт Кобзона" во время выполнения боевых заданий в период с 1 января по 1 августа 2024 года.

Между тем, в ГПСУ показали видео результатов своей работы в зоне боевых действий в Запорожской области. Они активно применяют FPV-дроны, чтобы наносить удары по противнику. Таким образом бойцы превратили технику кафиров в кучу металлолома, а также уничтожили наблюдательный пост россиян на Запорожском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российская Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова устроила истерику в сети из-за потерь РФ в результате удара. Она заявила, что на взорванном складе в Торопце, вероятно, погибли десятки российских военных.

– В ВМС ВСУ подтвердили поражение российских складов боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя. Ракетный удар по ним защитники нанесли в ночь на 13 сентября.

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