Проверить оборонительные рубежи на первой линии сложно: в Раде рассказали, кто и как строил фортификации в Харьковской области

Первую и вторую линии обороны против российского наступления в Харьковской области возводили военные подразделения. Лишь третья линия соответствующих фортификационных сооружений делалась гражданскими, хотя и под наблюдением военных.

Однако проверить работу военных на первой линии "сложно из-за близости российских войск". Народных депутатов туда не пускают, заявила народная депутат Украины, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Соломия Бобровская.

"Зубы дракона и все, что на картинке условно красиво – это все третья линия. Первую линию фактически очень сложно проверить. Ну, а как мы видим, на словах... Эти вещи мало соответствуют действительности, к сожалению", – отметила она.

Поскольку первую линию строили не гражданские, за это ответственность несут военные подразделения, говорит Бобровская. По ее словам, "преимущественно это минирование, препятствия природного и неприродного характера". Причем "минирование – это одна из базовых вещей, которые должны быть осуществлены на границе"; то есть его не совершили.

"Вторая линия – 6-7 километров, третья линия – 15-18 и даже 30 километров. Есть очень странные фортификационные сооружения, которые строят гражданские. Очень часто достаточно далеко, более 18 километров от границы. Чаще всего они строились решением военного командования секторов, ответственных за эти участки содержание границы", – сказала Бобровская, и добавила, что "это должен быть не хаос".

Теперь нардепы пригласят военных на комиссию, поговорить о происходящем с первыми и вторыми линиями обороны как на Харьковщине, так и в других областях.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины сменили позиции в районе села Лукьянцы на Харьковщине. Решение было принято, чтобы сохранить жизнь военных. Кроме того, продолжаются мероприятия по прочесу городской застройки в Волчанске. В Генштабе уверяют, что ситуация в регионе, хоть и сложная, но контролируемая.