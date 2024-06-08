'Проверяли документы у мужчин': в KyivPride пожаловались на давление со стороны ТЦК во время подготовки к вечеринке

В Киеве сотрудники ТЦК посетили представителей KyivPride, готовивших ЛГБТК+ мероприятие. Там они проверяли документы.

Об этом пишет KyivPride. "8 июня во время подготовки вечеринки Рейвах Прайд ГО UkrainePride к месту проведения события (арт-центр Closer) прибыли представители ТЦК Подольского района г. Киева", – говорится в сообщении.

Отмечается, что военные проверяли документы у всех присутствующих и пытались задержать мужчин, не имевших необходимых документов для прохождения ВЛК.

"Мы, представительницы и представители украинского прайд-движения полностью осознаем важность мобилизации и проведения необходимых мероприятий для ее обеспечения. Поскольку мы должны вместе давать вооруженный отпор врагу. В то же время, у нас есть информация, что среди всех массовых культурных и образовательных мероприятий, которые сегодня проводятся в Киеве, представители ТЦК избрали для проверки только ЛГБТК+ событие", – говорится в заявлении организации ЛГБТ+ сообщества.

KyivPride расценивает такие действия как целенаправленное давление на прайд-движение в Украине.

Стоит отметить, что Киевский городской ТЦК и СП пока не комментировали этот инцидент.

Как сообщал OBOZ.UA , в Херсоне 4 июня 60-летняя горожанка укусила за руку одного из полицейских, совместно с сотрудниками ТЦК и СП документировавших административные правонарушения. Так она отреагировала на попытку правоохранителей проверить документы у ее 23-летнего сына.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах военнообязанный подрался с представителем ТЦК, в Черновицкой области раненого на фронте сотрудника ТЦК госпитализировали с химическими ожогами глаз и дыхательных путей после нападения мужчины с баллончиком, а в Черкасской военном из ТЦК бросили взрывчатку дома.