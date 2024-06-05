В Херсоне женщина укусила за руку полицейского, 'спасая' сына от проверки документов. Фото

В Херсоне 4 июня 60-летняя горожанка укусила за руку одного из полицейских, которые совместно с сотрудниками ТЦК и СП документировали административные правонарушения. Так она отреагировала на попытку правохранителей проверить документы у ее 23-летнего сына.

Воспользовавшись поступком матери, молодой человек, не подпадающий под мобилизацию по возрасту, сбежал с места происшествия, сама она теперь будет нести ответственность перед законом. Подробности сообщили в Главном управлении Национальной полиции Херсонской области.

"Около полудня на территории рынка в Корабельном районе Херсона полицейские совместно с представителями ТЦК и СП в соответствии с действующим законодательством осуществляли меры по документированию административных правонарушений. Один из мужчин отказался предоставлять какие-либо документы, подтверждающие его личность, и стал вести себя агрессивно. В этот момент, препятствуя полицейским проверить документы 23-летнего сына, женщина укусила за руку полицейского. Пользуясь моментом, мужчина сбежал", – рассказали в ГУНП в Херсонской области.

На место инцидента полицейские вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители установили, что нападение на полицейского совершила 60-летняя херсончанка. Интересно, что по возрасту сын нападавшей не подпадает под мобилизацию. Однако женщина, которая так яростно защищала его от мнимых угроз, теперь будет нести уголовную ответственность за нападение на сотрудника полиции.

"По факту нападения на полицейского начато производство по ч. 2 ст. 345 "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей" Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции области.

Там добавили, что проверка указанного факта продолжается, поэтому не исключено, что в конечном итоге дело получит еще и дополнительную квалификацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах военнообязанный подрался с представителем ТЦК, в Черновицкой области раненого на фронте сотрудника ТЦК госпитализировали с химическими ожогами глаз и дыхательных путей после нападения мужчины с баллончиком, а на Черкасщине военному из ТЦК бросили взрывчатку во двор дома.