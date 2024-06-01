В Черновцах военнообязанный подрался с представителем ТЦК: назначена проверка

В субботу, 1 июня, в Черновцах возник конфликт между военнообязанным и представителем ТЦК. Во время столкновения мужчина ударил служащего, на что получил ответный удар.

Об этом сообщил Черновицкий ОТЦК и СП. По их данным, военнообязанный напал на представителя ТЦК и СП, нанеся ему удар, что спровоцировало ответную реакцию.

"Продолжаются случаи агрессивного поведения уклоняющихся от выполнения воинского долга граждан в отношении военнослужащих. Очередной конфликт возник в Черновцах, 1 июня, во время которого военнообязанный совершил нападение и ударил представителя ТЦК и СП, чем спровоцировал ответный удар", – говорится в сообщении.

Кроме того, нападающий унижал честь и достоинство военнослужащего, выражая в его адрес угрозы.

В связи с происшествием на место происшествия вызвали правоохранителей. В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств происшествия. После завершения проверки будут приняты соответствующие организационные и правовые меры.

"Отмечаем, сопротивление или препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", – добавили в ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, недалеко от села Черногозы в апреле группа людей заблокировала автомобиль представителя ТЦК, а к нему самого применили силу и угрожали. В результате он выстрелил несколько раз в землю.

А в Путильской общине сразу двое мужчин наехали на одного из представителей ТЦК на автомобиле, а затем в ход пошли угрозы топором. Военнослужащим были нанесены телесные повреждения.

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