Проводил допросы: в Харьковской области будут судить коллаборанта, который работал на врага. Фото
Дело изюмского коллаборанта, который во время оккупации Изюма пытался сделать карьеру в правоохранительных органах оккупантов, передано в суд. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. По данным следствия, во время оккупации Изюма врагом местный житель, официально не работавший, добровольно решил сотрудничать с оккупантами.
Летом 2022 года он устроился в так называемый "Изюмский отдел полиции", где работал оперуполномоченным уголовного розыска. Коллаборант регистрировал заявления и обращения, проводил опрос и допросы, участвовал в розыскных мероприятиях и обысках, следуя указаниям оккупационного руководства.
В настоящее время обвиняемый скрывается от украинского правосудия и объявлен в розыск. Судебный процесс пройдет заочно в Дзержинском районном суде г. Харькова.
За сотрудничество с оккупантами мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет и конфискация имущества.
Как писал OBOZ.UA:
– Ранее СБУ завершила расследование против коллаборанта Вячеслава Яковенко, так называемого главного редактора интернет-газеты "Наш Донбасс" в захваченном Луганске. Яковенко, позиционирующий себя как "воинство" кремлевских медиа, публично оправдывает войну России против Украины и военные преступления оккупантов.
– Также следователи СБУ собрали значительную доказательную базу против Алексея Дюмина, помощника кремлевского диктатора Владимира Путина, который сейчас занимает должность секретаря государственного совета РФ, и против заместителя министра обороны России Юнуса-Бека Евкурова. Оба чиновника принадлежат к близкому окружению российского главы.
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