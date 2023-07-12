Провоевал меньше суток: в Украине ликвидировали очередного 'защитника от фашистов'. Фото

На войне в Украине погиб очередной российский оккупант. Сергей Кравченко решил добровольно "защитить свою страну от фашистов". Но продержался меньше суток.

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Об этом сообщила жена захватчика Наталья Кравченко в Facebook. Она 10 июля радостно похвасталась, что муж принял столь важное решение, а 11 июля уже рассказала о его смерти на поле боя (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это мой муж Сергей. Горжусь его решением пойти защищать Родину. Он настоящий мужчина и пример для других, которые прячутся за спинами женщин. После долгих раздумий, ты сделал правильный выбор, вступить в батальон имени Судоплатова. Сегодня его первый день на передовой", – написала россиянка.

К слову, женщина попросила земляков помолиться за оккупанта, который, по ее словам, "защищает их от фашистов".

"Пусть Господь-Бог оберегает его от "вражеских пуль", – выдала россиянка.

Но, видимо, высшие силы поняли, кто истинный враг в этой войне.

"Случилось наихудшее... Сережи с нами больше нет. За что? Помолитесь за упокой", – написала женщина 11 июля в комментарии под своей публикацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине "демилитаризовали" еще одного высокопоставленного захватчика из России. В частности, на фронте был ликвидирован 38-летний полковник ВС РФ Михаил Никилин.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ВСУ ликвидировали уже 12 российских генералов. Теперь в этот список добавилось еще одно имя.

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