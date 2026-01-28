Прямая связь с фронтом: БпЛА 'UB60D' и НРК 'Protector' теперь доступны для заказа за еБалы. Фото

Отныне на маркетплейсах DOT-Chain и Brave1 Market представлены дроны БпЛА "UB60D" и НРК "Protector". Они уже доступны для заказа военными частями по программе "еБалы" и Defence.

Об этом сообщили в ООО "Украинская бронетехника"

"В конце прошлого года мы подписали рамочные соглашения с Агентством оборонных закупок Министерства обороны, которые дают возможность подразделениям Сил Обороны в пределах определенных механизмов обеспечения быстро получить соответствующую продукцию нашего производства. С 1 января наша продукция стала доступной в этих системах и программах и у нас уже есть успешный опыт сотрудничества с военными подразделениями", – рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, такая система позволяет избежать лишней бюрократии и дает возможность военным быстро получать ту продукцию, которая им нужна именно сейчас.

"Мы, как производитель, видим в этом не просто закупки, а прямую связь с фронтом: командир выбирает то, что ему нужно на поле боя, а мы обеспечиваем мгновенную логистику. Рамочные соглашения предусматривают в том числе постоянное наличие готовой продукции на складах производителя. Соответственно от получения запроса от военных до отгрузки – считанные дни", - говорит Бельбас.