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Прямое попадание в блиндажи и склад с боеприпасами: украинские аэроразведчики доставили оккупантам "бавовну". Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
24,6 т.
Прямое попадание в блиндажи и склад с боеприпасами: украинские аэроразведчики доставили оккупантам 'бавовну'. Видео

Защитники Украины из подразделения аэроразведки "Марсель" доставили 14 марта "бавовну" для российских захватчиков в Харьковской области. В районе Двуречной воины нанесли удары по позициям оккупантов.

Видео дня

Уничтожены два блиндажа противника, а также российский склад БК. Видео точных ударов OBOZREVATEL передали сами аэроразведчики из подразделения "Марсель".

"Это мы сегодня накрыли позиции оккупантов возле Двуречной Харьковской области, уничтожены два блиндажа противника и склад БК", – отметили украинские воины.

На видео видно, как защитники с дронов сбрасывают несколько мин на позиции оккупантов. Практически каждый сброс стал результативным.

Прямое попадание в блиндажи и склад с боеприпасами: украинские аэроразведчики доставили оккупантам ''бавовну''. Видео
Прямое попадание в блиндажи и склад с боеприпасами: украинские аэроразведчики доставили оккупантам ''бавовну''. Видео
Прямое попадание в блиндажи и склад с боеприпасами: украинские аэроразведчики доставили оккупантам ''бавовну''. Видео
Прямое попадание в блиндажи и склад с боеприпасами: украинские аэроразведчики доставили оккупантам ''бавовну''. Видео
Прямое попадание в блиндажи и склад с боеприпасами: украинские аэроразведчики доставили оккупантам ''бавовну''. Видео

Напомним, накануне, 13 марта, стало известно, что на деоккупированной части Харьковской области полицейские задержали военнослужащего армии РФ. Это произошло во время патрулирования поселка Купянск-Узловой. Захватчик скрывался там с прошлой осени, когда войска РФ были выбиты почти со всей территории региона.

Задержанным оказался 42-летний житель Московской области, в составе армии РФ приехавший в Украину захватывать наши территории и убивать украинцев. Во время проверки подозреваемого в гражданской одежде патрульные выяснили, что он служит в 27-й мотострелковой бригаде российской армии.

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