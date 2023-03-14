Прямое попадание в блиндажи и склад с боеприпасами: украинские аэроразведчики доставили оккупантам ''бавовну''. Видео

Защитники Украины из подразделения аэроразведки "Марсель" доставили 14 марта "бавовну" для российских захватчиков в Харьковской области. В районе Двуречной воины нанесли удары по позициям оккупантов.

Видео дня

Уничтожены два блиндажа противника, а также российский склад БК. Видео точных ударов OBOZREVATEL передали сами аэроразведчики из подразделения "Марсель".

"Это мы сегодня накрыли позиции оккупантов возле Двуречной Харьковской области, уничтожены два блиндажа противника и склад БК", – отметили украинские воины.

На видео видно, как защитники с дронов сбрасывают несколько мин на позиции оккупантов. Практически каждый сброс стал результативным.

Напомним, накануне, 13 марта, стало известно, что на деоккупированной части Харьковской области полицейские задержали военнослужащего армии РФ. Это произошло во время патрулирования поселка Купянск-Узловой. Захватчик скрывался там с прошлой осени, когда войска РФ были выбиты почти со всей территории региона.

Задержанным оказался 42-летний житель Московской области, в составе армии РФ приехавший в Украину захватывать наши территории и убивать украинцев. Во время проверки подозреваемого в гражданской одежде патрульные выяснили, что он служит в 27-й мотострелковой бригаде российской армии.