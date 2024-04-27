'Прямой вызов глобальной безопасности': генерал Браун призвал действовать безотлагательно, чтобы остановить Россию

Неконтролируемая агрессия против одной нации угрожает суверенитету всех, поэтому полномасштабная война, развязанная Россией в Украине, является прямым вызовом глобальной безопасности. А мир и безопасность в мире достигаются посредством военных средств и коллективных усилий.

Об этом заявил в пятницу, 26 апреля, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Он подчеркнул, что Запад должен действовать безотлагательно.

"Агрессия России против Украины, борьба Украины за суверенитет – это вопросы международного значения, прямой вызов глобальной безопасности, а также безопасности НАТО и Соединенных Штатов", – сказал генерал.

Чарльз Браун отметил, что украинские войска "стыкаются с серьезными вызовами", которые обусловлены "не нехваткой воли, а уменьшением поставок". Он отметил, что, несмотря на значительные трудности, украинские военные продолжают укреплять оборону, все же остановить российскую агрессию без постоянной военной поддержки союзников Украине сложно.

"Между тем, Россия агрессивно восстанавливает свои вооруженные силы, используя численное преимущество, чтобы взорвать решимость и ресурсы Украины. Именно поэтому мы все должны действовать безотлагательно", – подчеркнул Браун.

Он отметил, что союзники должны адаптироваться в условиях войны в Украине. И учитывая характер военных действий, нужно применять различные системы вооружений.

Сейчас Соединенные Штаты Америки обсуждают адаптацию использования танков Abrams на поле боя в Украине, поскольку ситуация там изменчива.

"Вместе с руководителями других вооруженных сил мы обсуждаем то, как можно быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям на поле боя в Украине", - добавил Браун.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина временно отвела с поля боя американские боевые танки Abrams. Одной из ключевых причин стала активизация применения россиянами беспилотников, что повышает угрозу выведения из строя или уничтожение этих боевых машин.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов обещают начать отправлять Украине военную помощь уже на этой неделе (до 28 апреля). Там уверены, что американская поддержка поможет укрепить боеспособность Сил обороны нашей страны и что на фронте следует ожидать "скорых перемен".

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