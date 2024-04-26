"Ситуация на поле боя изменилась": Украина временно отвела с линии фронта американские танки Abrams – АР

Украина временно отвела с передовой американские боевые танки Abrams. Одной из ключевых причин стала активизация применения россиянами беспилотников, что повышает угрозу выведения из строя или уничтожение этих боевых машин.

Украина потеряла уже пять Abrams из 31-го переданного США. Об этом говорится в публикации Associated Press.

Всего в январе 2023 года США объявили о передаче украинской армии 31 танка Abrams. Эта техника стоимостью около 10 млн долларов за единицу, как уверяли в Вашингтоне, должна была помочь украинским воинам прорвать российскую оборону.

Однако за прошедшие месяцы ситуация на поле боя существенно изменилась. Россияне начали массово использовать дроны, быстро обнаруживающие и атакующие эти американские танки. В Пентагоне конкретизировали, что засилье БПЛА на поле боя означает, что "нет открытой территории, по которой можно просто проехать, не боясь быть замеченным". Именно поэтому, после потери пяти единиц этой техники, в том числе в боях за Авдеевку, было принято решение временно отвести их с передовой, рассказали два собеседника – американских военных.

В настоящее время украинские военные совместно с американцами, по словам вице-председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирала Кристофера Грейди и еще одного неназванного собеседника по сектору обороны США, работают над изменением тактики, чтобы Abrams снова были эффективны в бою.

"Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими партнерами на местах, чтобы помочь им продумать, как они могут это использовать в такой изменившейся среде сейчас, где все видно сразу", – отметил Грейди.

Напомним, ранее издание Politico обнародовало информацию, что США готовятся заключить контракты с американскими компаниями на поставку оружия в Украину на $6 млрд. Это произошло на фоне возобновления американской поддержки после принятия соответствующего законопроекта Конгрессом США.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов обещают начало предоставления Украине военной помощи уже на этой неделе (до 28 апреля). Там уверены, что американская поддержка поможет укрепить боеспособность Сил обороны нашей страны и что на фронте следует ожидать "скорых перемен".