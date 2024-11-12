УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Прятался под сумками в багажнике: пограничники обнаружили уклоняющегося, пытавшегося незаконно уехать в Молдову. Видео

Надежда Данищук
War
2 минуты
501
Прятался под сумками в багажнике: пограничники обнаружили уклоняющегося, пытавшегося незаконно уехать в Молдову. Видео

В Одесской области пограничники обнаружили уклоняющегося в багажнике одного из автомобилей.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Во время осмотра транспортных средств в пункте сотрудники ГНСУ обнаружили в багажнике "Форда" 32-летнего жителя Белой Церкви. бежать из Украины, так сказать, на родстве.

Прятался под сумками в багажнике: пограничники обнаружили уклоняющегося, пытавшегося незаконно уехать в Молдову. Видео

Чтобы незаметно вывезти ухилянта, водитель тщательно скрыл своего тайного пассажира.

Однако он зря надеялся укрыться от пристального глаза пограничников.

"Теперь нарушителя ждет админпротокол, а его перевозчику - уголовная ответственность", - отметили в ГНСУ.

Прятался под сумками в багажнике: пограничники обнаружили уклоняющегося, пытавшегося незаконно уехать в Молдову. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники задержали группу из пяти мужчин, которые хотели на надувной лодке нелегально пересечь границу через Тису, чтобы попасть в Венгрию. Организаторы обещали им "безопасный" способ переправки, но после оплаты они изменили условия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!