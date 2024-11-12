Прятался под сумками в багажнике: пограничники обнаружили уклоняющегося, пытавшегося незаконно уехать в Молдову. Видео

В Одесской области пограничники обнаружили уклоняющегося в багажнике одного из автомобилей.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Во время осмотра транспортных средств в пункте сотрудники ГНСУ обнаружили в багажнике "Форда" 32-летнего жителя Белой Церкви. бежать из Украины, так сказать, на родстве.

Чтобы незаметно вывезти ухилянта, водитель тщательно скрыл своего тайного пассажира.

Однако он зря надеялся укрыться от пристального глаза пограничников.

"Теперь нарушителя ждет админпротокол, а его перевозчику - уголовная ответственность", - отметили в ГНСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники задержали группу из пяти мужчин, которые хотели на надувной лодке нелегально пересечь границу через Тису, чтобы попасть в Венгрию. Организаторы обещали им "безопасный" способ переправки, но после оплаты они изменили условия.

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