"Птички" работают: воины ССО показали, как уничтожают технику российских захватчиков на юге. Видео
Бойцы Сил специальных операций продолжают уничтожать оккупантов на юге Украины. С помощью ударных дронов воины из 73 морского центра ССО ликвидируют объекты, технику и важные цели врага.
За несколько дней превращено в металлолом восемь единиц техники российских войск. Видео работы спецназовцев показали в ССО ВСУ.
В Силах спецопераций показали кадры работы операторов ударных дронов 73 морского центра ССО. Для поражения вражеских целей использовались беспилотные авиационные комплексы разведки и корректировки огня артиллерии (БпАК).
"Нашими "птичками" мы проводим постоянную аэроразведку местности, обнаруживаем объекты и уничтожаем технику и важные цели противника", – рассказал оператор БпАК.
За последние несколько дней с помощью точных сбросов было уничтожено восемь единиц российской техники.
Среди ликвидированной техники – кунг "Урал", артиллерийский тягач "Медведь".
Напомним, накануне ВСУ отменили еще 680 оккупантов и 44 российских артсистемы. По подсчетам Генштаба, с начала полномасштабного вторжения России в Украину ликвидировано уже 223 330 захватчиков.
Количество уничтоженной в течение 22 июня техники врага составляет 111 единиц
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