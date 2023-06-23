'Птички' работают: воины ССО показали, как уничтожают технику российских захватчиков на юге. Видео

Бойцы Сил специальных операций продолжают уничтожать оккупантов на юге Украины. С помощью ударных дронов воины из 73 морского центра ССО ликвидируют объекты, технику и важные цели врага.

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За несколько дней превращено в металлолом восемь единиц техники российских войск. Видео работы спецназовцев показали в ССО ВСУ.

В Силах спецопераций показали кадры работы операторов ударных дронов 73 морского центра ССО. Для поражения вражеских целей использовались беспилотные авиационные комплексы разведки и корректировки огня артиллерии (БпАК).

"Нашими "птичками" мы проводим постоянную аэроразведку местности, обнаруживаем объекты и уничтожаем технику и важные цели противника", – рассказал оператор БпАК.

За последние несколько дней с помощью точных сбросов было уничтожено восемь единиц российской техники.

Среди ликвидированной техники – кунг "Урал", артиллерийский тягач "Медведь".

Напомним, накануне ВСУ отменили еще 680 оккупантов и 44 российских артсистемы. По подсчетам Генштаба, с начала полномасштабного вторжения России в Украину ликвидировано уже 223 330 захватчиков.

Количество уничтоженной в течение 22 июня техники врага составляет 111 единиц