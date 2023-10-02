Публично поддерживает вооруженную агрессию РФ: СБУ сообщила о подозрении топ-менеджеру 'Роснефти'. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении топ-менеджеру "Роснефти" Татьяне Грабович, которая в 2014 году переехала в Москву из Винницы. Живя в России, она отрицает существование Украины, восхваляет российского диктатора Владимира Путина и поддерживает вооруженную агрессию РФ против нашего государства.

Об этом сообщили на сайте СБУ. В Виннице Грабович работала помощницей экс-нардепа-"регионала" Сергея Кивалова.

Переехав в Москву, она получила российское гражданство и устроилась в один из департаментов "Роснефти". Работая на нефтяного монополиста, женщина отвечает за финансирование компанией пропагандистских проектов Кремля, в частности, направленных на распространение фейков об Украине.

На своей странице в соцсети Грабович на аудиторию в миллион подписчиков отрицала существование Украины и приветствовала проведение фейковых "выборов" на временно оккупированных РФ территориях Украины. А в декабре 2022 года топ-менеджер "Роснефти" презентовала свою книгу – это псевдоисторическое произведение повторяет нарративы страны-агрессора о якобы отсутствии Украинской государственности.

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"Инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что эти "произведения" направлены на поддержку вооруженной агрессии РФ и "отбеливание" военных преступлений страны-агрессора", – говорится в сообщении. Собрав доказательства, следователи СБУ сообщили Грабович о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к совершению действий, целью которых является насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти);

– ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий, целью которых является изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

– ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

– ст. 436 (распространение материалов с призывами к агрессивной войне);

– ч. 2, 3 ст. 436-2 (распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году).

Учитывая, что коллаборантка находится на территории РФ, сейчас продолжаются мероприятия, чтобы привлечь ее к ответственности за преступления против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ сообщила о подозрении главе "медиахолдинга ДНР" Роману Беседину. Он позиционирует себя одним из ключевых рупоров Кремля в оккупированном Донецке и публично призывает к физическому уничтожению украинского народа.

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