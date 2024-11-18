Пулевое ранение в голову, нет части челюсти: как медики спасают жизнь воинов на Кураховском направлении. Фото

Известная украинская пара фотожурналистов Константин и Влада Либеровы после очередной поездки на фронт сделали подборку впечатляющих фото с Кураховского направления. В частности, их новый фоторепортаж касается работы военных медиков.

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Супруги рассказали, как ежедневно на войне медики борются за жизнь раненых воинов. Константин и Влада призвали людей поддержать военных врачей, потому что те на фронте "очень часто закрывают из собственной карманы расходы и на бинты, и на эвакуационные авто".

Их работа начинается, как правило, ближе к ночи. Только тогда есть шанс увезти раненых бойцов, рассказывают фотожурналисты.

"На носилках заносят нескольких пехотинцев. У одного из них - пулевое ранение в голову, части челюсти просто нет. Враг выстрелил в него с семи метров. Того, кто стрелял и пришедших с ним - уже нет. Это был очередной российский штурм" малыми группами", – отмечают Константин и Власть.

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"Парень в сознании, говорит, что ранение получил несколько суток назад, сам сделал себе тампонаду, и только благодаря этому дождался эвакуации", – рассказывают Либеровы.

Проблема у медиков на "нуле" – это логистика, "которой фактически нет, потому что все контролируется враждебными дронами". Из-за этого время эвакуации увеличивается в разы. Соответственно время на спасение уменьшается.

Как сообщал OBOZ.UA, Константин и Влада Либеровы побывали на Торецком направлении на фронте и показали, как выглядят уничтоженные россиянами города и поселки. В этом направлении бои не утихают ни на минуту, россияне атакуют КАБами и FPV-дронами, а Силы обороны сдерживают наступление врага.

Также Либеровы показали из дрона, как выглядит украинский город Волчанск Харьковской области, который также практически стерт с лица земли. Российские оккупанты, которые так и не смогли захватить этот населенный пункт, превратили его в руины, где нет ни одного уцелевшего здания.

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