Пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией приостановил работу из-за ударов армии РФ

Российские войска вновь нанесли удар по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией. В результате атаки его работа была приостановлена.

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Об этом сообщили в Оперативном штабе Измаильской РГА. Этот пункт пропуска в Одесской области стал целью вражеских ударов уже как минимум в третий раз.

Что известно

Ночью 6 сентября оккупанты нанесли удар по пограничной инфраструктуре Одесской области.

"Противник совершил воздушное нападение на пограничную инфраструктуру Измаильского района. В связи с атакой пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу. О возобновлении работы пункта пропуска сообщим дополнительно", – отметили в Измаильской РГА.

Это уже как минимум третий вражеский удар по "Орловке" за последнее время и второй – за неделю.

Предыдущая атака произошла 1 сентября, тогда пункт пропуска получил серьезные повреждения и также временно не работал, граждан и транспортные средства перенаправляли на другие пункты пропуска.

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Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели Россия усилила удары по пограничной инфраструктуре Украины.

В ISW это связывают со стремлением Кремля перекрыть Украине пути экспорта.

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