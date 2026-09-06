Пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией приостановил работу из-за ударов армии РФ
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Российские войска вновь нанесли удар по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией. В результате атаки его работа была приостановлена.
Об этом сообщили в Оперативном штабе Измаильской РГА. Этот пункт пропуска в Одесской области стал целью вражеских ударов уже как минимум в третий раз.
Что известно
Ночью 6 сентября оккупанты нанесли удар по пограничной инфраструктуре Одесской области.
"Противник совершил воздушное нападение на пограничную инфраструктуру Измаильского района. В связи с атакой пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу. О возобновлении работы пункта пропуска сообщим дополнительно", – отметили в Измаильской РГА.
Это уже как минимум третий вражеский удар по "Орловке" за последнее время и второй – за неделю.
Предыдущая атака произошла 1 сентября, тогда пункт пропуска получил серьезные повреждения и также временно не работал, граждан и транспортные средства перенаправляли на другие пункты пропуска.
Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели Россия усилила удары по пограничной инфраструктуре Украины.
В ISW это связывают со стремлением Кремля перекрыть Украине пути экспорта.
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