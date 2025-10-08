'Пусть предоставят, а мы разберемся': авиационный эксперт рассказал, как Украина сможет запускать 'Томагавки'

Недавно снова вернулись разговоры о предоставлении Украине Соединенными Штатами ракет Tomahawk. Это произошло после того, как Дональд Трамп заявил, что "почти принял решение" о передаче этих боеприпасов. Учитывая это , возник вопрос о том, чем Украина сможет запускать "Томагавки", ведь наземных установок очень мало и они есть только в США.

Ответ на этот вопрос дал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он отметил, что проблема не в пусковых установках, а совсем в другом.

Эксперт подчеркнул, что ракета Tomahawk запускается из трубчатого контейнера, который можно установить где угодно – или на подвижной технике, или на земле. Кроме того, по его словам, американская морская пехота снимает с вооружения тысячи пусковых установок для этих ракет, и США могли бы передать или продать Украине.

"Пусть предоставят, мы разберемся. Томагавк – это, знаете, говорят, что для запуска томагавка нужны корабли, там крейсеры, эсминцы, подводные лодки. Томагавк запускается из контейнера, из трубчатого контейнера, это все, что нужно для запуска Томагавка. Этот трубчатый контейнер можно поставить на любой грузовик, только добавить несложную систему диагностики ракеты, готова ли она к старту, или там все системы работают подробно, и несложную систему ввода программы полета для навигационной системы этой ракеты", –

Валерий Романенко рассказал, что американцы разместили такие контейнеры для запуска Томагавков на грузовике грузоподъемностью в одну тонну.

"Кроме того, есть проработанный наземный комплекс Typhon. Они уже готовы, уже существуют, и были на вооружении. Морская пехота Соединенных Штатов снимает с вооружения тысячи пусковых установок для этих ракет. Их могли бы спокойно нам передать", – отметил эксперт.

Вместе с тем он уточнил, что все же есть единственная преграда для запуска Tomahawk в Украине. Это программа для навигационной системы.

"Единственная преграда – программа для навигационной системы, и здесь мы полностью зависимы от союзников. Если они дадут нам эту программу, мы будем запускать эти ракеты из чего угодно: наземная неподвижная установка, грузовик, в конце концов их можно будет подвесить под СУ-24", – сказал эксперт.

Что известно о ракете Tomahawk

"Томагавк" был разработан в 1970-х годах на фоне напряженности в отношениях США с Советским Союзом во время Холодной войны. Находятся на вооружении с 1983 года.

Крылатая ракета предназначена для полетов на большие расстояния на достаточно низкой высоте, чтобы избежать большинства радаров, сохраняя при этом скорость пассажирского самолета.

Каждая ракета оснащена сложными внутренними навигационными системами и стоит около 2 миллионов долларов.

Основные характеристики Tomahawk

тип – стратегическая или тактическая дозвуковая крылатая ракета;

класс – земля-земля, воздух-земля;

производитель – Raytheon (США);

стоимость на 2024 финансовый год – 1,87 миллиона долларов,

дальность (в зависимости от модификации) – 870 – 2 500 километров, ныне классический вариант – 1 600 – 1 800 километров;

масса (в зависимости от модификации) – 1 180 – 1 500 килограммов;

скорость – 880 километров в час (дозвуковая);

боевая часть – ядерная / кассетная / бронебойная / полубронебойная / бетонобойная / проникающая;

веc боевой части – 450 килограммов;

система наведения – DSMAC;

точность (в зависимости от модификации) – 5 – 80 метров.

Ракеты Tomahawk можно запускать как с подводных лодок и кораблей, так и с наземных платформ (от крупных комплексов Typhon до компактных и мобильных "хамви") и, конечно, с самолетов.

Tomahawk является неотъемлемой частью ударной мощи ВМС США. Полет на малой высоте и высокая точность делают эту ракету идеальным оружием для поражения важных военных объектов, таких как командные пункты, аэродромы и системы ПВО.

Благодаря оснащению различными типами боеголовок, "Томагавк" может выполнять широкий спектр задач – от уничтожения наземных целей до разведки.

Эти крылатые ракеты неоднократно доказали свою высокую эффективность в боевых действиях, начиная с войны в Персидском заливе. Они почти неуязвимы – несмотря на настойчивые попытки противника сбить "Томагавки", лишь незначительная их часть была уничтожена системами ПВО.

Такая результативность объясняется современными системами наведения и высокой маневренностью ракет Tomahawk.

