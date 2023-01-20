Пусть Лавров еще раз расскажет о ПВО в жилых кварталах: у Зеленского отреагировали на ЗРК ''Панцирь'' в Москве

Обвинив Украину в защите своей территории и в мифической ПВО, якобы сбившей в Днепре российскую ракету, "мирно" летевшую себе в нашем небе уничтожать объект критической инфраструктуры, чтобы оставить украинцев без света и отопления среди зимы, Россия установила в центре Москвы реальные ЗРГК "Панцирь" на крышах административных зданий. В Офисе президента отреагировали на подобные действия РФ.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову, который, оправдывая циничное убийство российскими террористами мирных жителей Днепра, врал о том, что якобы их ракета была сбита силами украинского ПВО, из-за чего и произошла трагедия.

Лавров обвинил Украину в якобы размещении ПВО в жилых кварталах города и в нарушении международного гуманитарного права.

"Не хочет ли Лавров снова рассказать о международном гуманитарном праве и российской противовоздушной обороне в жилых районах?", – написал Подоляк в Twitter.

Также советник главы ОП обратился к Путину. Подоляк спросил у агрессора, соответствует ли размещение ЗРГК "Панцирь" на крышах домов в Москве его плану "СВО".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Москве установили ЗРГК "Панцирь-С1" на крышах минобороны и офисного центра.

А перед тем в одном из районов Москвы развернули дивизион ПВО С-400.

После размещения ПВО в центре Москвы по сети прокатилась волна мемов и фотожаб

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