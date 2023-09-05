Пустота и водоросли на пляжах: что происходит на оккупированных курортах Азовского моря

На курортах оккупированной части Азовского моря пляжный сезон ничуть не лучше, чем в оккупированном Крыму. Несмотря на то, что пророссийские блогеры стараются показать забитые пляжи, толпы отдыхающих, на самом деле ситуация иная.

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Одно из немногих мест, куда поехали жители оккупированной части Донецкой и Луганской области – это Урзуф. Хотя и тут жизнь кипит только в центральной части. Отдыхающие жалуются на отсутствие сервиса, высокие цены на жилье и на еду.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В Бердянске пляжи пустуют

Пляжи Бердянска нынешним летом стоят практически пустые. В основном тут отдыхают местные жители, которые остались в городе. Хотя есть и люди с оккупированной Донецкой области.

"Отдыхающих очень мало. Приходят на пляжи возле порта, хотя там бывают обстрелы. Там уже судна не ходят, железная дорога, по которой подвозили грузы, разрушена. Остались краны. Но есть смелые отдыхающие, которые загорают и купаются с одной и с другой стороны порта. Их немного, конечно. Песок никто не чистит, там много засохших водорослей вдоль кромки воды. От навесов остались металлические основы, никакого сервиса тут нет, конечно. Только море", – рассказывает местный житель Михаил Михайлович.

Улицы Бердянска пустуют и это поражает больше всего. Редкие прохожие торопятся в магазин или на базар за покупками, в основном пенсионеры. Никто особенно ремонтами и уборкой улиц не занимается, во многих местах асфальт рассыпался.

Люди сами высаживают цветы во дворах многоэтажек, поливают их. Детские площадки, которые были покрашены в желто-синие цвета старательно перекрашены в красные, зеленые, желтые.

Мариуполь: загорают среди разрухи

В разрушенном россиянами Мариуполе в выходные дни много отдыхающих на центральной части пляжа, возле пирса, кафе.

"В основном это местные жители, приезжают на машинах люди из окрестностей. Никому другому пока не приходит в голову приехать на отдых в разрушенный город. Тем более, что тут бывают обстрелы. Еще строители, рабочие ходят, которых привезли сюда ремонтировать разбитые дома", – рассказывает жительница Мариуполя Анастасия.

По ее словам, если отойти от центральной части пляжа метров на 60-80 то там уже пусто.

"Сам пляж очень неухоженный. Да, тут ходят коммунальщики, убирают мусор, в центральной части поставили лежаки, но все равно песок старый, грязный. Каменные пирсы на половину разрушены, торчат из воды. Да, впечатление, что ты отдыхаешь на войне. Из Донецка друзья хотели приехать в отпуск, но когда я им сняла на видео пляж, то передумали", – говорит Анастасия.

"Мелекино – это ужас"

Пляжи в курортном Мелекино стоят полупустыми, хотя владельцы комнат сдают их по крымским ценам. Самая простая комната без удобств с двумя кроватями, кондиционером на двоих стоит 2500 руб. за ночь (1250 грн. – Ред.). С умывальником в комнате – уже 3500 руб. (1750 грн. – Ред.).

"Мелекино- это ужас. На пляже никаких удобств, даже переодеться негде. Полдня искали где номер снять хотя бы на ночь, так и не нашли. Цены высокие, да еще и жилья не найти. Не понимаю – пляжи пустые, а мест нет. Полдня проходили по жаре и уехали. Выбора поесть в кафе нету, одни шашлыки с картошкой, даже чебуреков нет. Так что приезжайте сюда со своей едой", – возмущается блогерша из Донецка, которая приехала сюда в августе на пару дней.

Но советует, что если вы хотите просто покупаться в море, то вам в Мелекино. Тут практически пустые пляжи, пустое море, поэтому никто вам мешать загорать не будет.

В соседней Юрьевке тоже пустые пляжи в конце июля и в августе. Никакого сервиса на пляже нет, загорать можно на своих полотенцах со своими зонтиками. Правда, тут есть хотя бы кафе, где можно купить пиццу, чебуреки.

Пустота и на пляжах курортной Юрьевки. Более менее чистое море, широкие пляжи пустуют.

Урзуф: бум на центральном пляже и пустота вдоль моря

А вот в Урзуфе на центральном пляже негде яблоку упасть, в море тоже тесно. Тут есть шезлонги и навесы, а также кафе.

"Не знаю почему, но все едут в Урзуф. Почему-то иногда военные перекрывают въезд в Ялту (та, что на Азовском море), в Юрьевку, может, поэтому люди не едут туда. Урзуф – известное место, но народу в этом году тут много. От этого и цены выше, наверное, чем в Крыму", – жалуется жительница Донецка Виктория.

Хотя если пройти от центрального пляжа подальше, то там намного свободнее, и море чище.

Обычная пицца в кафе Урзуфа стоит 550-750 руб. (275-375 грн). Сет роллов 1 кг обойдется в 2200 руб. (1100 грн). А 100 гр шашлыка – 250 руб. (125 грн).

Цены на жилье, наверное, выше крымских. Самую дешевую комнату в 1,5 км от моря с общим душем и туалетом предлагают за 3000 руб. (1500 грн). Возле моря с удобствами и кондиционером – уже за 4000-4500 руб. (2000-2250 грн).

Сказать, что море в этом году тут чистое – нельзя. Много водорослей выносит на берег, медуз хоть и меньше, но они есть и достаточно большие.

"Бывает после небольшого шторма вода грязная, серая, к берегу прибивает много водорослей. Потом вроде очищается, вода становится прозрачной. Но из-за жары она очень теплая, поэтому море часто цветет", – жалуется местная жительница Валентина из Урзуфа.

Также отдыхающие отмечают, что никакого сервиса на пляжах Азовского моря нет. Никто не чистит пляжи, не подвозит песок. Поэтому во многих местах от пляжа осталась узкая песочная полоса и камни.

От навесов остались металлические основы, в некоторых местах их умудрились срезать и сдать на металл.