Путь 'Прицела': история военного, на счету которого – батальон ликвидированных оккупантов

Воин Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, оператор ударных БПЛА Артем (позывной "Прицел"), на счету которого уже батальон ликвидированных оккупантов, рассказал об особенностях своей боевой работы. Защитник прошел путь от пехотинца до первоклассного пилота.

Видео дня

Видео с рассказом "Прицела" 8 сентября обнародовала пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. В ДШВ рассказали, что с помощью дронов со сбросами Артем уничтожил батальон окупантов.

Он является одним из самых результативных операторов ударных беспилотников "79-ки", говорят в бригаде.

Прошел путь пехотинца, а затем стал первоклассным пилотом.

В частности, "Прицел" рассказал, что работает с ударными дронами LuckyStrike.

"Именно об этом дроне говорить не буду, нет смысла, а вот именно однотипные, на которых я работаю кроме этого, они имеют одну специфику работы, это дроны типа FPV, но которые возвращаются. Многоразовый дрон, или бомба, или минер, в зависимости от своей задачи. Типа FPV, но немного модернизированный, улучшенный, чтобы у него была немного лучшая связь", – сказал военный.

По его словам, такие дроны способны выполнять работу, с которой не под силу справиться обычным FPV.

"В него можно вложить немного больше денег, чем в обычный камикадзе, он менее массовый, поэтому он может отличаться по всем параметрам. Именно поэтому он может выполнять ту специфику работы, которую обычный камикадзе не может. Нужно минирование – будет минирование, нужны магнитные мины – будут магнитные, нужны сейсмические – будут сейсмические, нужны фугасы – будут фугасы… Что угодно. Уничтожать можно и технику, и живую силу, и блиндажи. Все, что я захочу", – рассказал "Прицел".

Обычно он уничтожает живую силу противника. Сейчас продолжаются активные вражеские штурмы, и больше всего, в чем нуждаются войска Сил обороны Украины на передовой, – это уничтожение именно наступающей пехоты.

"Иногда бывает бросаем и по технике, но для этого есть специфические FPV-дроны-камикадзе, которые с этим работают. А вот все остальное – это моя работа", – говорит Артем.

Полномасштабная война разделила его жизнь на "до и после", хотя "Прицел" защищал страну еще со времен АТО.

"Был в сфере IT, но эта война постоянно меня отделяла от этого, потому что сначала АТО, потом снова начал заниматься IT, разрабатывал мобильные приложения для Android. Я в АТО летал на дроне, на первых еще тогда... Использовал "Фантомы ". Сначала, конечно, мы все это первые развивали. Это еще в АТО было, первые какие-то сбросы", – вспоминает защитник.

Россияне же переняли опыт украинских воинов:

"Сначала его протестировали в Африке со своими "вагнерами", потом я уже встречал "вагнеров" с дронами, со сбросами. Это еще было начало войны, даже никто этого не использовал, а "вагнеры" были уже со сбросами. Но они переняли наш опыт в АТО. Пришли сюда и думали, что они так суперкрутые. Но потом мы поняли, что нужно развиваться".

По словам "Прицела", украинским войскам очень помогло, что у врага не произошло масштабной модернизации армии. оккупанты используют старые системы, настроенные на уничтожение целей по площадям.

"У них почти все такие системы вооружения, не только FPV, у них вообще система вооружения для уничтожения противника массовыми боеприпасами. Теперь им нужно на их артиллерию например десять снарядов, чтобы сделать почти то же самое, чтобы сделать нашей артиллерией, но из одного или двух снарядов. И в итоге, при том, что у них большие ресурсы, они гораздо больше тратят на массовые неэффективные системы вооружения", – говорит военный.

Артем добавил, что нынешняя война нуждается в участии украинцев, не обязательно в ближних боях с автоматами.

"Война – это не только из автомата, особенно сейчас. У них 20 автоматов на один наш. Сейчас все реорганизовалось, и чтобы победить, мы все меняем. Люди нужны, нужны квалифицированные кадры. Это не путь в один конец, как все переживают". Человек, который хочет сделать что-то полезное для своей армии, своего общества и тому подобное, должен просто проанализировать спрос, свои возможности и то, чем он может помочь. Способов много", – говорит воин ДШВ.

Как сообщал OBOZ.UA, в CNN ранее рассказали, что ВСУ используют против врага "дроны-драконы" – термитные БПЛА с расплавленным металлом. Такие беспилотники действуют как летучие огнеметы.

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