Путь воина начал еще в АТО: во время реабилитации скончался командир артиллеристов из Калуша

В субботу, 3 февраля, неожиданно перестало биться сердце 51-летнего воина, старшего лейтенанта Ивана Баволяка. Защитник исполнял обязанности командира I самоходного артиллерийского взвода и являлся старшим офицером на батарее 2-й самоходной артиллерийской батареи дивизиона воинской части.

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Трагическое известие о смерти воина сообщили в Калушском городском совете. Как отмечается, защитник начал свой военный путь еще в период АТО /ООС.

На момент смерти старший лейтенант находился на реабилитации и лечении.

"Калушская община понесла невосполнимую утрату... 3 февраля, внезапно остановилось сердце нашего 51-летнего защитника – старшего лейтенанта Ивана Баволяка. Выражаем соболезнование семье умершего нашего Героя. Склоняем головы в скорби и молитве. Низкий поклон воину за мужество и жертвенность", – пишут на Facebook-странице общины.

В понедельник, 5 февраля, община города Калуш соберется, чтобы почтить память своего защитника. Церемония прощания с Иваном Баволяком начнется в 11:00 утра с панихиды в его родном доме по адресу улица Г. Сковороды, 30. Похороны пройдут на городском кладбище.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине простились с пилотом Су-25 Андреем Антиховичем, погибшим еще в начале полномасштабного вторжения России. Самолет воина подбили, но он не катапультировался, а направил истребитель в колонну вражеской техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе села Роботино Запорожской области 2 февраля погиб 46-летний украинский защитник Александр Драмарецкий. Герой служил в 65-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ. Старший сержант Вооруженных сил был родом из села Бабин Ильинецкого городского общества Винницкой области.

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