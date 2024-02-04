В Черниговской области простились с пилотом Су-25, который два года назад остановил прорыв оккупантов в Николаев и Одессу. Видео

В городе Бахмач Черниговской области простились с капитаном Андреем Антиховичем, который погиб еще в начале полномасштабного вторжения России. Самолет воина подбили, но он не катапультировался, а направил истребитель в колонну вражеской техники.

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Тело бойца удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию лишь в конце 2023 года. Об этом сообщает "Суспільне Новини".

По словам подполковника ВСУ Игоря Билана, капитан Андрей Антихович 26 февраля 2022 года совершал боевой вылет на самолете Су-25 над Херсонской областью. Защитник нанес удар по колоннам вражеской техники, которые собирались форсировать Днепр. Оккупанты готовились таким образом наступать на Одессу и Николаева.

Самолет подбили, когда Андрей Антихович возвращался с боевой задачи. Однако он не катапультировался, а направил Су-25 в остатки российской военной колонны.

Через некоторое время местные жители на территории одного из сел на временно оккупированной территории Херсонской области обнаружили тело воина и похоронили. Родственники защитника два года пыталась перевезти погибшего домой. Им удалось это сделать в декабре 2023 года.

Стоит отметить, что на сайте президента Украины была петиция о присвоении Андрею Антиховичу звания Героя Украины посмертно, которая уже набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь семья ждет ее рассмотрения и подписания документа главой государства.

Напомним, в боях за Украину на востоке погиб молодой сержант ГПСУ Павел Шевчук из Житомира. За неделю до смерти он вместе с побратимами отбил вражеский штурм на Марьинском направлении, тогда мужественные действия пограничника отметил президент.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине во время вражеской атаки погиб 20-летний защитник Андрей Чергикало из Яготина Киевской области. Он служил в ВСУ по контракту с 2001 года.

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