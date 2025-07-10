Блог | Путин будет продолжать войну, пока остаётся у власти
Война в той или иной форме — пусть и, возможно, не столь масштабной — будет продолжаться, пока Путин остаётся у власти. Экономика переведена на военные рельсы, пропаганда полностью милитаризована. Война стала единственным смыслом существования путинской России, проникла во все поры российского общества.
Но даже если представить, что война будет остановлена — возникает вопрос: куда девать армию? Демобилизация — крайне серьёзный и опасный процесс. Даже в США в 1946 году после Второй мировой с этим были трудности. Мы помним 90-е в России: "афганское братство" и уровень криминала, который создали эти группы. Но это — капля в море по сравнению с тем, что может произойти теперь.
Уровень криминализации и морального разложения сегодня принципиально иной. В 90-е годы в обществе ещё сохранялись какие-то нормы — сейчас уже нет. Возвращение полутора миллиона солдат, треть которых находится в травмированном или невменяемом состоянии, создаст неконтролируемую ситуацию по всей стране. Именно поэтому никаких реальных сценариев прекращения войны не существует — Путин будет ее продолжать.