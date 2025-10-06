Путин дал особый 'сигнал' администрации Трампа: в ISW объяснили, какую игру ведет Кремль и при чем тут Tomahawk

Российский диктатор Владимир Путин продолжает попытки сдержать США от поставок Украине дальнобойных ракет "Томагавк". Повлиять на решение американского президента Дональда Трампа он пытается угрозами "разрушения двусторонних отношений" между РФ и США и невиданной по сей день "эскалацией".

На самом деле подобные "красные линии" Кремль рисовал уже не раз, не нова и попытка Путина преуменьшить эффективность американского оружия и связать "дружбу" между США и Россией с уступками Вашингтона по Украине. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Что сказал Путин

Сообщение о том, что в Белом доме размышляют над возможной передачей Украине высокоточных дальнобойных американских ракет "Томагавк" вызвали в Кремле панику. В течение последних дней российские чиновники во главе с Путиным только об этом и говорят.

Российский диктатор, в частности, вспоминал о "Томагавках" 2 октября и снова поднял эту тему в интервью российскому пропагандистскому каналу, которое было обнародовано 5 октября.

По словам Путина, поставки США Украине ракет "Томагавк" "приведут к разрушению" "намечающейся позитивной тенденции" в отношениях между США и Россией, явно связывая перспективу улучшения отношений между США и Россией с ограничением поддержки Украины со стороны Вашингтона.

"Путин продолжает использовать перспективу стимулов, которые не связаны с войной в Украине, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов по российско-украинской войне. ISW продолжает оценивать, что Путин пытался способствовать сближению между США и Россией, в частности путем давления на администрацию Трампа относительно участия в переговорах о контроле над вооружениями, чтобы обеспечить выполнение желаемых требований России в Украине", – отметили аналитики.

Для достижения цели Путин прибегает к "риторическим призывам". Так, в заявлении от 2 октября он заявил, что запуски "Томагавков" по территории РФ якобы невозможны без непосредственного участия американских военнослужащих, а потому такие удары ознаменуют "новый этап эскалации" – и при этом "не изменят ситуации на поле боя".

Практически то же самое и теми же словами диктатор уже говорил ранее – когда Соединенные Штаты рассматривали возможность поставки Украине ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams.

"Путин, похоже, пробует различные подходы – от угроз ухудшением двусторонних отношений до преуменьшения полезности ракет – чтобы повлиять на принятие решений США", – отметили аналитики, обратив внимание на замечания Путина о том, что "Томагавки" являются хоть и серьезным, но "устаревшим" оружием.

В ISW считают, что основным мотивом Кремля в попытках помешать получению Украиной "Томагавков" является стремление сохранить безопасный тыл в глубине территории РФ. Ведь несмотря на то, что украинские дроны долетают далеко внутрь России, полезная нагрузка на них ограничена и может серьезно повредить далеко не все специализированные объекты.

Появление же на вооружении Украины дальнобойных ракет со значительно большей полезной нагрузкой позволило бы Силам обороны если не уничтожить полностью, то по крайней мере серьезно повредить военные объекты РФ в глубоком тылу врага. Например, тот же завод по производству "Шахедов" в Елабуге (Татарстан) или авиабазу "Энгельс-2" в Саратовской области, откуда для ударов по Украине взлетает российская авиация.

В ISW напомнили, что Россия смогла значительно увеличить производство беспилотников типа "Шахед", расширив завод в Елабуге. И получила возможность наносить все более массированные и частые дроновые удары по Украине.

Каждую ночь в сентябре на украинские города и села летели в среднем по 187 дронов, значительную часть которых составляли именно Шахеды". В январе соответствующий показатель составлял 83 беспилотника.

Также в сентябре участились атаки, в ходе которых оккупанты запускалиболее 500 дронов за раз.

И "Томагавки" могли бы помочь Украине изменить ситуацию, ведь в зоне их досягаемости, по самым скромным подсчетам, находятся от 1,5 тыс. военных объектов государства-агрессора.

"ISW оценивает, что в пределах досягаемости 2500-километрового варианта "Томагавк" находится не менее1945 российских военных объектов, а в пределах 1600-километрового варианта — не менее 1655. Украина, вероятно, может значительно ухудшить боевые характеристики России на передовой, целясь на уязвимую подгруппу тыловых вспомогательных зон, которые поддерживают и обеспечивают операции России на передовой", – опровергли аналитики утверждение Путина о том, что американские ракеты якобы не повлияют на ситуацию на фронте.

В ISW также напомнили, что Украина начала массовое производство своей новой крылатой ракеты FP-5 Flamingo с дальностью полета 3000 километров и боевой частью весом 1150 килограммов. Однако, уточнили аналитики, делать выводы о ее эффективности еще рано, время нужно и для масштабирования производства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ISW предостерегли о подготовке Россией новой горячей точки для Европы. Раскачивать Кремль планирует Балканы, с которых, по расчету Москвы, раскол на континенте перейдет в новое измерение.

