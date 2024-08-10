Путин держит в Черном и Средиземном морях по одному носителю 'Калибров' – последние данные

Российская террористическая армия продолжает держать носитель крылатых ракет "Калибр" в акватории Черного моря. По состоянию на утро 10 августа враг вывел в море один ракетоноситель.

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Общий залп ракет может достигать 4 единиц. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

По состоянию на 06:30 в Черном море находился один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

Также в ВМС ВСУ отметили, что за сутки 9 августа в интересах страны-террориста РФ проход по Керченскому проливу совершили 7 судов к Черному морю, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор; к Азовскому морю – 6 судов, из них одно двигалось из пролива Босфор.

Кроме того, россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, Иран может в скором времени передать стране-агрессору России гиперзвуковые баллистические ракетные системы ближнего действия Fath-360. Речь идет о возможной передаче сотен ракет, способных поражать цели на расстоянии 120 километров.

Ранее сообщалось, что Украина работает над взаимодействием с НАТО относительно общих возможностей защиты от ударов российских ракет и дронов. Вместе можно добавить больше безопасности и стабильности украинцам и всей Европе.

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