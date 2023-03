Путин до сих пор верит, что может одержать победу в войне: в ISW раскрыли замысел Кремля и оценили шансы ВСУ на большое контрнаступление

Постоянные усилия главы РФ Владимира Путина, направленные на ведение войны против Украины, говорят о том, что он все еще надеется на свою победу в ней. Кремль по-прежнему сосредоточен на достижении первоначальных военных целей посредством затяжного конфликта, в котором хочет победить, либо навязывая свою волю украинцам силой, либо сломив ее после того, как "Запад оставит Киев".

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) с отметкой, что ни Украина, ни Запад "не убедили" российского диктатора в том, что он должен рассмотреть возможность принятия компромиссного решения. Аналитики называют очень необходимым большое контрнаступление ВСУ, но считают, что очередные поражения и потери оккупантов все равно не способны убедить Путина вступить в переговоры на условиях, отличных от достижения всех заявленных им целей.

"Исходы войн часто фактически определяются на поле боя в ходе переговоров, которые лишь подтверждают военные реалии. Путин, вероятно, живо помнит один такой пример – Вторую мировую войну в Европе… Но дело вовсе не в том, что все войны заканчиваются урегулированием путем переговоров, особенно если под этим понимать взаимное признание невозможности достижения желаемых целей с помощью военной силы. Путин инициировал нынешнюю войну и является ключевым игроком, который должен решить, что он не может достичь своих целей с помощью военной силы и вместо этого должен участвовать в урегулировании конфликта путем переговоров, если война должна закончиться таким образом", – напомнили эксперты.

Они выразили уверенность, что развязанная Россией война против Украины будет продолжаться до тех пор, пока кремлевский лидер считает, что он может навязать Киеву свою волю. Путин же продолжает давать понять словами и деяниями, что еще не пришел к такому выводу, несмотря на неудачи его основных военных усилий этой зимой.

"Его попытки заставить Украину и Европу капитулировать ни к чему не привели, и российские зимне-весенние наступления, которые должны были обезопасить границы Луганской и Донецкой областей, достигли кульминации", – подчеркнули в ISW.

Отмечается, что командование оккупантами направило большинство из 300 000 резервистов, мобилизованных осенью 2022 года, а также 40 000 осужденных, завербованных ЧВК "Вагнер", в многодивизионное наступление по всей линии фронта на Донбассе. Результаты этих усилий не впечатляют: войска РФ не получили значительных успехов в Луганске, "вагнеровцы" заняли часть Бахмута и провели незавершенный обходной маневр, но не смогли вынудить ВСУ покинуть это направление. Тем временем силы "Л/ДНР", подкрепленные обычными российскими военными, провели такой же незавершенный обход вокруг Авдеевки, а наступление на Угледар в западной части Донетчины не принесло России практически никаких результатов при ошеломляющих затратах живой силы и техники.

"Российское блогерское пространство, а также российские, украинские и западные СМИ полны дискуссий о готовящемся украинском контрнаступлении, по поводу которого единственные реальные вопросы, по-видимому, заключаются в том, когда и где оно произойдет. И это был бы подходящий момент для Путина, чтобы сделать вывод, что Россия не может силой навязывать свою волю Украине и что он должен искать компромиссное решение. Однако он явно не пришел к такому выводу", – констатировали аналитики.

Вместо этого глава РФ удваивает свое обязательство "одолеть Украину в военном отношении и/или затянуть войну", мобилизовав оборонно-промышленную базу и обновив различные схемы крипто-мобилизации для создания новой боевой мощи. Продолжающиеся российские наступательные операции вокруг Бахмута и Авдеевки, а также вдоль Луганской и западной части Донецкой линии фронта являются еще одним показателем того, что Путин по-прежнему привержен победе в затяжной войне, исход которой во многом определяется военными реалиями на местах.

"Теперь эти атаки стали не просто бессмысленными, но и вредными для подготовки России к следующей фазе этой войны, которая будет вращаться вокруг предстоящего украинского контрнаступления. Российские силы могут или не могут быть в состоянии вытеснить ВСУ из Авдеевки или Бахмута, но они не получат существенного оперативного преимущества ни в том, ни в другом случае, потому что у них нет возможности использовать такие успехи. Похоже, что у россиян мало шансов добиться каких-либо тактически значимых успехов в западной части Донецка или на большей части луганской линии, однако атаки во всех этих районах продолжаются", – указали в ISW.

По мнению экспертов, продолжение Путиным этих российских наступательных операций в нынешнем оперативном и стратегическом контексте равносильно злоупотреблению полномочиями. Однако такое упорство в цеплянии за эти атаки может иметь смысл в условиях затяжного конфликта, в ходе которого, как он надеется, поддержка Украины Западом будет ослабевать или прекращаться.

"Путин мог бы даже иметь в виду, что эти операции должны создать условия для урегулирования путем переговоров на уже озвученных им условиях, которые включают международное признание аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей; украинский "нейтралитет"; "демилитаризацию" Украины; "денацификацию" украинского правительства. Возможно, он настаивает на том, чтобы его командиры продолжали атаки, которые в краткосрочной перспективе становятся все более бессмысленными, потому что понимает, что может надеяться оправдать свои претензии на незанятые районы четырех оккупированных им областей только в том случае, если его войска действительно возьмут их", – пояснили военные эксперты.

Они считают, что успешная серия украинских контрнаступлений, а не только одно, почти наверняка необходима, но недостаточна для того, чтобы убедить Путина вступить в переговоры на условиях, отличных от достижения всех заявленных им целей. Украинские Силы обороны, подчеркивают в ISW, должны показать, что они могут сделать то, чего не могут российские, а именно изменить реальность на местах с помощью военных действий. Также они должны нанести еще больший урон российской военной мощи до такой степени, что Путину и ближайшему окружению, поддерживающему его в этой войне, станет ясно, что ВС РФ не могут надеяться улучшить исход войны, продолжая боевые действия.

"Таким образом, многочисленные крупные победы Украины на оперативном уровне необходимы для создания любой перспективы урегулирования текущего конфликта путем переговоров или принуждения Путина к принятию неблагоприятных военных реалий в отсутствие формального урегулирования. Есть основания ожидать, что украинские силы действительно могут добиться успеха за счет контрнаступлений. Однако далеко не ясно, смирится ли Путин когда-либо с этими военными реалиями. Он может принять решение продолжать сражаться, с паузой или без нее, столько, сколько потребуется для достижения всех его целей. Его риторика и действия, а также его прошлые модели, безусловно, предполагают такую возможность. Поэтому урегулирование путем переговоров может оказаться недостижимым, поскольку Путин не примет тот факт, что он не может на самом деле завоевать Украину. Украине и Западу придется создать военные реалии, позволяющие прекратить боевые действия на условиях, которые они в этом случае смогут фактически навязать Путину", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL