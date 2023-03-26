''Руководство бригады – преступная группировка'': русские оккупанты выложили всю правду о войне в Украине

Российская пропаганда продолжает пытаться убедить граждан РФ, что "все идет по плану", однако сами оккупанты говорят об обратном. Ситуация в зоне боевых действий на территории Украины стала настолько тяжелой для войск страны-агрессора, что уже не только мобилизованные, но и контрактники с большим боевым опытом один за другим стали записывать разоблачающие видео – причем с серьезными обвинениями в адрес командования.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

"Нас обещают уничтожить"

"Героями дня" стали российские оккупанты из штурмовой роты "Шторм" 5-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса 8-ой общевойсковой армии Южного военного округа. Они записали видео с обращением к Путину и слили его в сеть.

Оккупанты заявили, что руководство, которого они ни разу не видели, бросило их в окопах без обеспечения и документов. Эти военнослужащие числятся в Калининградской учебной части, хотя в данный момент находятся в Водяном (Донецкая область).

Они пожаловались, что командование занималось вымогательством: откажешься платить – попадешь в "горячую точку". Ну а раненых россиян из госпиталя уже через три дня гнали воевать.

Оккупанты опровергли "победобесие" своих же пропагандистских ресурсов: "Там, где наши СМИ говорят, что мы наступаем успешно... На самом деле это не совсем так. Тут очень и очень большие потери".

По словам солдат армии РФ, их рота в течение двух недель сидела под открытым артиллерийским и минометным огнем. "Понесли огромные потери – 34 человека "300-х", 22 человека – "200-х". Наш командир роты погиб", – заявили они.

Россияне также рассказали, что решили дойти до штаба, где узнали, что их планируют эвакуировать, однако замкомандира бригады полковник Иванов "всячески пытаясь скрыть свои пробелы в виде отдачи преступных приказов, против нас выставил загрядотряды и не выпускали с позиций".

Теперь оккупанты плачутся, что им грозит смерть от рук своих же. "Сейчас не дают выйти вообще никуда, нас обещают уничтожить. Нам грозит опасность. Руководство пятой бригады – это преступная группировка, других вариантов нет", – сообщили они.

Видео вызвало большой резонанс в РФ. И несмотря на то, что оккупационные ресурсы попытались представить этот ролик, как "продукт украинского ЦИПсО" (Центра информационно-психологических операций), это очень быстро опровергли OSINT-расследователи.

Иракли Комахидзе, сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, идентифицировал нескольких оккупантов.

По его данным, часть засветившихся на видео из Архангельска, Калининграда, Красноярска и граничащих с Украиной регионов РФ, другая часть – из временно оккупированных Макеевки, Горловки и Донецка. Большинство имеет боевой опыт прошлых лет (и войн).

То есть, считать будто бы разнылись зеленые "мобики", до этого ни разу не державшие в руках оружия, – неверно. А это, в свою очередь, говорит также о том, что ситуация в армии РФ выходит из-под контроля, ведь случай действительно не единичный.

Для "донецких" – пушечное мясо

Видео записали также российские военнослужащие из разведроты 504-го танкового полка, которые были прикомандированы к 267 стрелковому батальону 1-ой Славянской бригады. Они стали взывать к общественности и командованию российской армии обратить внимание на беспредел "командиров из ДНР".

Мобилизованные рассказали, что "донецкие" их фактически отправляют на смерть: "В данный момент нас отправляют на штурм укрепленных позиций, который не будет подкреплен работой нашей артиллерии и работой нашей бронетехники. Мы, выполняя задачи на данном направлении, своими глазами видели плохую организацию штурмов и обороны. Находясь на позициях на передней линии мы на протяжении 15 дней не могли выпросить подавление огневых точек противника".

По словам оккупантов, из-за таких решений они понесли "очень тяжелые потери". Также они пожаловались, что "местные офицеры ДНР" бросали позиции, а оставались только мобилизованные россияне. Не было никакой эвакуации – ни раненых, ни погибших.

"Просим перевести нас из состава подразделений "Народной милиции ДНР" в состав подразделений ВС РФ, так как для местного командования мы являемся пушечным мясом", – заявили русские оккупанты.

Что интересно, эти же военнослужащие ранее (в феврале) записывали видео, на которое даже отреагировал губернатор Омской области. Он тогда заявил, что обратится в минобороны РФ, а также к командованию частей в Донецке. Судя по новой истерике оккупантов, это оказалось бесполезным.

Домой – "грузом 200"

По данным Генерального штаба ВСУ, потери России с начала полномасштабного вторжения составили уже более 170 тыс. личного состава. Российских солдат не задумываясь бросают на смерть. Соответственно, с каждым днем требуется все больше пушечного мяса.

Осенью 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о завершении мобилизации в РФ, однако отдельный указ об этом не подписал: все это время мобилизация продолжалась "по-тихому". А последние пару недель началась массовая рассылка повесток жителям более 40 регионов России.

Сколько из мобилизованных превратится в пушечное мясо – зависит только от них. Воевать за больные амбиции кремлевского диктатора могут только такие же ненормальные.