"Путин добился большого прогресса": Трамп рассказал о своей встрече с Зеленским

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "ему нравится" лидер Украинского государства Владимир Зеленский. Также представитель Республиканской партии повторил свое утверждение: мол, если бы он возглавлял Америку, Владимир Путин "никогда бы не пошел на Украину" полномасштабной войной.

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В новом интервью, опубликованном The Washington Post, Трамп похвастался, что во время его главенства в Белом доме кремлевский диктатор "ничего не захватил". Мол, Путин начал задумываться о вторжении в Украину после вывода Джо Байденом американских войск из Афганистана в 2021 году.

По мнению политика, у Российской Федерации есть значительные успехи в неспровоцированной войне против Украины.

"Проблема в том, что сейчас ситуация совсем другая, потому что [Путин] потерял много людей, но он добился большого прогресса. Знаете, он захватил большУю часть этой страны", – заявил он.

Республиканец подчеркнул, что главной проблемой до сих пор считает то, что Европа не вкладывается в НАТО наравне с Соединенными Штатами.

"Одна из самых больших проблем, с которой я сталкиваюсь, заключается в том, что Европа – как это было с НАТО до моего прихода – Европа катится по наклонной. Европа должна вкладывать те же деньги, что и мы. Европа примерно такого же размера. Экономика, если сложить их всех, будет примерно такого же размера", – пожаловался кандидат в президенты.

Комментируя встречу с Зеленским в Trump Tower в Нью-Йорке, он заверил, что хорошо к нему относится.

Автор интервью (кстати, заметно комплиментарного), американский писатель и журналист Марк Тиссен указал: "Многие из антиукраинских правых считают, что Трамп разделяет их враждебность к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но Трамп сказал мне, что ему нравится Зеленский".

"Он мне нравится. Потому что во время инсценировки импичмента... он мог бы сказать, что не знал, что [разговор] записывалсь. Но вместо того, чтобы выпячивать свое превосходство и говорить: "Да, я чувствовал угрозу", – он сказал: "Он не сделал абсолютно ничего плохого", – высказался республиканец об украинском главе.

Интервьюер также затронул тему намерений Трампа (озвученных им публично в июле прошлого года) предоставить Украине намного больше помощи, чем когда-либо, если Путин не согласится на мирное соглашение.

Кандидат в президенты США расхвалил эту свою идею. "Я сказал это, и никто этого не подхватил. Они этого не делают, потому что это имеет большой смысл", – считает Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Владимир Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом "очень продуктивной и важной". Американский политик заявил ему, что "он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", рассказал президент.

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