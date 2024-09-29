Трамп будет поддерживать Украину, если станет президентом США - Зеленский

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп будет поддерживать Украину в случае победы на выборах. Такое обещание он дал украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

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Об этом рассказал сам Зеленский в интервью американскому вещателю Fox News. Зеленский назвал встречу с Трампом "очень продуктивной и важной".

"Я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", – сказал Зеленский.

Ранее украинский лидер говорил, что Трамп не может знать, как остановить войну в Украине. Так он комментировал неоднократные заявления бывшего президента США по поводу того, что "война закончится в 24 часа" после его возвращения на должность. Зеленский объяснил: чтобы понимать логику справедливого завершения войны, нужно знать Украину.

"Украина во время войны и Украина до полномасштабного вторжения – две разные страны. Без этого опыта нельзя реально понять, как остановить Путина. Именно этим, ценой этой трагедии, кровавого вторжения Путина, я хотел поделиться с Трампом. Украинцы понимают гораздо лучше всех, включая Дональда Трампа, что происходит в Украине и как это остановить", – отметил Зеленский.

Президент также сказал, что обсудил со всеми американскими лидерами возможность использования оружия для ударов по военным целям на территории России.

"Мы начали работать. Мы передали этот план с деталями Байдена. Да, мы поделились некоторыми идеями по этому поводу с Камалой и с Дональдом", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, визит Зеленского на завод в Пенсильвании вызвал недовольство спикера Палаты представителей Джонсона. Последний даже призвал уволить посла Украины в США Маркарову, организовавшую этот визит.

Но Зеленский в интервью Fox News отказался даже комментировать такую возможность, заявив, что этот вопрос он может обсуждать только со спикером украинского парламента, но никак не американского.

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