Путин думает и действует как террорист, потому что он и является им, – Порошенко

Петр Порошенко в эфире французского телеканала LCI подчеркнул, что любые попытки Путина обвинить Украину в московском теракте – это очередная циничная ложь государства-террориста, которая 10 лет убивает украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

"Не существует доказательства, что к этому теракту любые причастные украинцы. Много случаев было, начиная с первых дней пребывания Путина у власти. Хочу напомнить всем кейс, который называется "ростовский сахар", когда в подвалах гражданских домов России ФСБ РФ под руководством Путина закладывало взрывчатку для того, чтобы взорвать и вызвать наибольшее количество жертв, позволяющих Путину перейти к диктатуре и авторитаризму", – сказал Порошенко.

"Хочу отметить, что президент Макрон абсолютно справедливо заявил, что возложение вины на Украину цинично, дословно цитирую, и контрпродуктивно. Белый дом четко подчеркнул, что не существует ни разведывательных, ни прямых, ни тайных оснований утверждать, что Украина к этому имеет какое-либо отношение", – отметил Порошенко.

"Я подчеркиваю, что на сегодняшний день методами борьбы, которыми пользуются террористы, владеет, совершает и реализует преступник, имя которого Путин. Потому что, если вы вспомните мариупольский драмтеатр, роддом в Мариуполе, преступления в Буче, в Гостомеле, в Тростянце, вокруг Чернигова, атаку на торговый центр в Кременчуге, на вокзал Краматорска, удары по Виннице, преступления в Одессе – везде, где Путин ракетами убивает десятки и десятки гражданских украинцев", – напомнил Порошенко.

"Путин – террорист и убийца, Путин должен быть в Гааге. И думаю, что первый шаг, когда выписан ордер на его арест является шагом в правильном направлении", – считает Петр Порошенко.

"Атаки Путина на Украину начались 10 лет назад. За последние 2 года – это более 1000 ракет, прилетевших по гражданским целям Украины. И единственная позиция, которая может быть понятна всему миру, – это факт, что Путин думает как террорист, Путин действует как террорист, и это означает, что Путин и является террористом", – подчеркнул Порошенко.

"Мое обращение к французам, к европейцам, гражданам стран-членов НАТО: нам нужно сохранять стратегическое единство. Ибо только наше единство, только поддержка Украины, только решительность наших действий, только разговор на языке силы позволит остановить Путина и спасти континент. Путин слабеет, Путин не знает, что ему делать. Путину никогда нас не запугать, и пока мы будем верить в нашу победу, Путин обречен. Поверьте, я знаю о чем я говорю как президент страны, пять лет державшей российские войска, не позволяя им наступать дальше", – отметил Петр Порошенко.