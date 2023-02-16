Путин готов объявить еще одну войну, он не может не наступать. Интервью с военным экспертом Жироховым

Во время встречи в формате "Рамштайн" 14 февраля союзники Украины могли принять решение о передаче украинской армии легендарных истребителей F-16, но необходимо понимать, что в основном все происходящее в таком формате не должно выходить в публичную плоскость. Если действительно Запад согласовал предоставление этих самолетов, на российско-украинском фронте они могут оказаться не раньше конца текущего года. Впрочем, с танками прогнозы более оптимистичны.

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В преддверии годовщины масштабного вторжения России в Украину 24 февраля глава Кремля Владимир Путин может сыграть на упреждение, например, объявить войну блоку НАТО. В то же время очевидно, что агрессор не может не наступать, ведь 500-тысячную группировку, сформированную за счет мобилизации, просто нельзя держать без войны. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

– Состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн", но, к сожалению, решение о предоставлении Украине истребителей F-16 не было принято. Как вы думаете, почему?

– Прежде всего, получение истребителей – это некий медийный хайп. Понятно, что это высокотехнологичное оружие, и сразу получить его Украина не могла. Если и принято какое-либо решение, то оно носит только политический или стратегический характер, о нем говорить не будут, даже если оно и было принято на этом "Рамштайне".

Формат "Рамштайна" вообще построен таким образом, что принимаемые на нем решения не публичны и они реализуются в течение нескольких месяцев. Что касается авиации – если и решили что-либо передавать Украине, то мы увидим это не раньше конца текущего года или начала следующего.

Потому что сначала нужно решить огромное количество проблем, начиная с инфраструктуры, которую нужно создать, это базирование, подготовка лётного и – главное – технического состава. А ведь самолет – это даже не танк. Подготовить его к вылету, а затем его обслуживать – это очень сложная процедура. В условиях войны она скоро не реализуется.

– На "Рамштайне" также говорилось о развитии "танковой коалиции". Публично озвучено несколько положительных для Украины новостей. Но наверняка передача танков также требует много времени, пусть и не столь большого, как в случае с истребителями. По вашим оценкам, когда современные западные танки в большом количестве смогут появиться на поле боя?

– Новость, которая прошла почти заметно – это то, что на "Рамштайне" было принято решение о передаче Украине танков Т-72. Передает Польша, США, Чехия, Нидерланды, покупающие эти танки по всему миру. Вот это усиление ВСУ прямо сейчас. Потому что у нас есть опыт эксплуатации Т-72, есть опытные подготовленные экипажи, которые могут пойти в бой буквально с железнодорожных колес.

Что касается западных танков, то это тоже непростая история. В первую очередь, эти танки нужно уметь использовать. Западная философия использования танков совсем иная, чем советская. Поэтому, кроме подготовки экипажей, которая уже началась, потребуется достаточно много времени, чтобы они отработали боевое слаживание на полигонах.

Никто из западных союзников не заинтересован в том, чтобы эти танки сразу пустили в бой, чтобы россияне их сожгли. Горящие Leopard, Challenger или Abrams не добавят привлекательности этой помощи Украине в глазах западной публики.

Да, западные танки будут раньше, чем истребители, но я не ожидаю их на полях боев раньше, чем летом этого года.

– На 22 февраля назначено заседание совета федерации и госдумы России. Мы понимаем, что эти структуры фактически не принимают никаких самостоятельных решений. Итак, зачем это Путину? Какие решения могут быть озвучены?

– Формально они говорят о том, что до конца месяца нужно принять два закона по бюджетному финансированию "освобожденных" территорий Украины. Речь идет о сумме около 250 миллиардов рублей. Но могут быть и более глобальные вопросы, потому что 21 февраля будет выступление Путина.

Конечно, я не могу сказать, что у него в голове. Возможно, он захочет играть на упреждение, например, объявить войну НАТО. Или изменить статус войны с "специальной военной операции" на собственно войну. Такое решение может быть принят только советом федерации.

Вариантов действительно очень много. Это состояние войны нужно им для того, чтобы перевести экономику на военные рельсы. Но я колеблюсь в прогнозах. Сложно сказать, что может быть.

– Как вы оцениваете текущее состояние наступления российской оккупационной армии? На чьей стороне преимущество?

– Я не буду комментировать этот вопрос до официального заявления Генерального штаба ВСУ. Там ситуация развивается по-разному.

– Аналитики The Financial Times пришли к выводу, что Россия стягивает к границам с Украиной свою боевую авиацию, возможно, для поддержки атак по городам Украины с воздуха. Оккупант делает ставку именно на авиацию, потому что сухопутные войска истощены продолжительной войной. Согласны ли вы с такой оценкой? Считаете ли, что действительно у России проблемы с количеством "чмобиков"?

– Я не знаю, откуда The Financial Times взяла эту информацию. По моим собственным источникам информации, никакого массированного перебазирования российской авиации – тактической авиации, о чем они говорят – на сегодняшний день нет. Потому что российских военных аэродромов не так много, они находятся у границ Украины, находятся под постоянным мониторингом.

Есть специфические органы, которые этим занимаются, скажем, по полной. Конечно, эта информация частично секретна, не вся она предназначена для широкой публики, но там фиксируются даже одиночные машины, одиночные самолеты. На этой территории РФ есть действующая агентурная сеть. Но ничего не указывает на такое перебазирование.

Даже когда речь шла о военном аэродроме в Барановичах или в Зябровке на территории Беларуси, где была размещена российская авиация, также имелась информация о всех перемещениях самолетов.

Следовательно, я не могу подтвердить эту информацию, но, возможно, The Financial Times основывается на собственных источниках.

– Мы очень часто используем словосочетание "перелом в войне", но, к сожалению, пока не видели настоящего перелома. По вашим оценкам, можем ли мы в ближайшие месяцы ожидать такого перелома, который принесет нам победу?

– Трудно сказать. Очевидно, что в ближайшее время будет продолжаться российское наступление. Потому что собирать 500 тысяч мобилизованных и держать их без войны – это очень дорого даже для такой достаточно мощной в финансовом плане страны, как Россия. Поэтому в ближайшие месяцы им нужно наступать.

Я понимаю, что будет и наступление, и контрнаступление, потому что и наши военные готовятся к наступлению. Но о том, будет ли это конкретный перелом, после которого война пойдет на убыль, до какого-то логического окончания, до нашей победы я бы сейчас не стал говорить, потому что это гадание на кофейной гуще.

– Каким будет главный признак такого перелома?

– Освобождение территорий, выход, по меньшей мере, на административные границы Крыма. Освобождение Запорожской и Херсонской областей. Очень сложная ситуация в Донецкой области, но освобождение этих двух областей будет означать перелом. Выход на админграницы оккупированного Крыма для россиян будет роковым, потому что дальше будет уже совсем другая расстановка сил.