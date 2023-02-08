Путин готов сдавать территории ради переговоров с Киевом, – генерал

Страна-террорист Россия крайне нуждается в паузе в войне и мирных переговорах с Украиной. Ради этого она готова сдавать часть захваченных в нашей стране территорий.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "В первую очередь, Россия хотела бы оставить за собой Крым, а также Донбасс", – заметил он.

По оценкам генерала, в Кремле осознают, что большая война с Украиной бесперспективна, и ищут пути ее прекращения. В частности, там могут рассматривать варианты определенного торга с Украиной.

"Они рассматривают разные варианты. В том числе и этапы того, что и когда можно было бы сдавать, чтобы переходить к переговорам", – предположил Романенко.

Он пояснил, что врагу необходимо время, чтобы подготовиться к новому наступлению на Украину. В этом контексте генерал напомнил о том, что подготовка к полномасштабному вторжению заняла восемь лет – с 2014 по 2022 годы.

В этом контексте Романенко подчеркнул: крайне важно, чтобы западные союзники помогли Украине реализовать задачу, которая была сформулирована на первой встрече в формате "Рамштайн" – ослабление армии России до такого состояния, чтобы она не была способна воевать.

"Мы знаем, какую помощь коалиция из более 50 стран, в первую очередь, НАТО оказывает Украине. Хотя с учетом скорости предоставления и номенклатуры вооружений и техники мы видим, что пока союзники решают задачу того, чтобы Украина не проиграла. Только постепенно и очень медленно они переходят в состояние, чтобы Украина вместе со своими союзниками выиграла в этой войне", – подытожил генерал.

Полную версию интервью с Игорем Романенко скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор Россия начала умолять Украину о проведении мирных переговоров. С этой целью был организован целый пул переговорщиков и задействованы различные силы.