Путин готовит 'двойную катастрофу' на Курской и Запорожской АЭС? Сеть встревожили громкие слухи: что происходит на самом деле

В сети появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин якобы готовит техногенную катастрофу на Курской и Запорожской АЭС. Цель таких провокаций – якобы показать "готовность" Украины к ядерному террору.

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О таких планах российского диктатора написал Telegram-канал "Генерал СВР", который ведется якобы от имени бывшего генерала Службы внешней разведки РФ и который публикует якобы инсайдерскую информацию из Кремля. Как отмечается в сообщении, провокация планируется на конец августа-начало сентября.

Канал утверждает, что попытки якобы украинских беспилотников "атаковать" Курчатов – это на самом деле "провокации, согласованные в военным руководством, руководством ФСБ и лично с президентом".

"Российским руководством двойная катастрофа будет объявлена "террористической атакой" на ядерные объекты, в чем обвинят Украину. Путин готов пойти на колоссальные жертвы среди мирного населения, загрязнив радиацией огромные части территории России, Украины, Беларуси и ряда других стран, ради выхода из стратегического тупика", – пишет канал.

Также отмечается, что Путин якобы тяжело болен "без шансов на выздоровление", поэтому "требует быстрого и эффективного решения, которое он сам видит в создании еще более острого кризиса".

Эти преступные планы якобы поддерживает часть руководства силового и военного блоков РФ.

"На фоне продолжительной болезни и значительного ухудшения самочувствия в последнее время, у Путина наблюдается серьезные нарушения психического состояния, он находится в депрессии и временами ведет себя неадекватно, о чем знает многие в его окружении. Давать такому человеку возможность принимать судьбоносные, тем более преступные решения – это идиотизм. Путин должен быть отстранен как можно быстрее", – пишет "Генерал СВР".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в украинском Центре национального сопротивления заявили, что РФ может планировать провокацию на Курской АЭС. Сейчас готовится эвакуация населения из зоны вероятного радиоактивного загрязнения, в случае осуществления провокации планируют вывезти до 57 тысяч, хотя в одном только Курске живут минимум 435 тысяч жителей.

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