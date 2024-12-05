Путин готовит кампанию 2025 года в Украине: эксперт назвал направление

Российская оккупационная армия сосредоточила на юге материковой Украины группировку "Днепр" численностью порядка 120 тысяч военнослужащих. Она способна пойти в наступление, но одной из ее задач также является создание плацдарма для кампании 2025 года.

Видео дня

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, три фактора свидетельствуют в пользу того, что уже сегодня группировка противника может вести наступательные действия.

"120-тысячная группировка российской армии "Днепр", стабильная логистика, вменяемый командующий, генерал Теплинский – я думаю, что невероятная синхронизация и концентрация этих трех факторов могут в определенной степени сыграть на руку успешности продвижения российской армии", – заявил эксперт.

Вместе с тем Селезнев убежден, что 120-тысячной группировки недостаточно для захвата областных центров – Запорожья или Херсона.

"Не думаю, что масштабы продвижения могут быть большими. К примеру, 120 тысяч для того, чтобы купировать Запорожье, крайне мало. Необходима группировка 300 или даже 400 тысяч, чтобы захватить крупный промышленный областной центр", – подчеркнул он.

"Но создать плацдармы для перспективного наступления в рамках весенне-летней наступательной кампании 2025 года российская армия на юге Запорожской области способна", – предупредил эксперт.

Читайте также полную версию интервью: "Захватить Запорожье, Харьков, Херсон, форсировать Днепр: Селезнев оценил возможности армии Путина".

Как писал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия запланировала потратить в 2025 году более 40% бюджетных средств на войну против Украины. Соответствующий закон о федеральном бюджете подписал глава Кремля Владимир Путин.