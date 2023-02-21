Путин хочет долгосрочную войну, наш общий ответ очевиден, – Порошенко

Сигналы кремлевского диктатора четкие и понятные – путинский режим настроен на долгосрочную войну с Украиной и против всего Запада. Об этом пишет Петр Порошенко в Facebook.

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"Цель Путина – уничтожение украинской государственности и аннексия украинских земель, установление контроля над Европой как минимум в пределах Ялты-45", – констатирует пятый президент

Порошенко утверждает, что "Мирный план Путина" – это аннексия Украины и капитуляция Запада в духе российских проектов сделок безопасности декабря 2021 года.

"Наш общий ответ очевиден – больше оружия для победы ВСУ на поле боя, "адские санкции" для уничтожения российской экономики, свержения путинского режима и привлечения его к международной ответственности, а также членство Украины в ЕС и НАТО. Вместе к победе!", – написал Петр Порошенко.