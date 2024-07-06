"Путин хочет картинку победы": Умланд объяснил, почему Россия не нападет на страны НАТО

Российская Федерация вряд ли допустит втягивание НАТО в войну. Кремлю это не выгодно, ведь тогда у оккупационной армии не будет шанса создать "картинку победы".

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Соответствующим мнением поделился кандидат исторических и политических наук Андреас Умланд. Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы дал комментарий об актуальной ситуации проекту OBOZ.Talk.

Когда речь зашла о запрете Запада применять их оружие для ударов в глубину России, немецкий политолог объяснил: население государств-партнеров действительно боится эскалации. К примеру, это показывают социологические опросы в Германии. Такая же ситуация, вероятно, и в Соединенных Штатах.

"Хотя на самом деле... [Владимир] Путин хочет получить здесь какую-то "победу", картинку "победы". Поэтому он не будет расширять эту войну на НАТО", – подчеркнул эксперт.

Потому что в Кремле понимают, что у них не будет никаких шансов, если Североатлантический альянс напрямую будет участвовать в войне. "Поэтому я не думаю, что он [Путин] это сделает", – высказал предположение Умланд.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в НАТО заявили, что "глубоко обеспокоены" российским содействием в развитии ядерных и ракетных программ Северной Кореи. В ответ Альянс предлагает более тесно сплотиться в Индо-Тихоокеанском регионе.

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