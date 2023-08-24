Путин хочет отвоевать у Украины 'свое': военный эксперт объяснил попытку реванша оккупанта

В настоящее время российская оккупационная армия предпринимает попытку возвращения под свой контроль деоккупированных территорий Харьковщины. В то же время, за попыткой реванша может стоять стремление отвлечь резервы Сил обороны Украины от других участков фронта.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. "Россияне демотивированы. Чтобы мотивировать их, нужно было придумать какую-нибудь цель", – объяснил он ход Кремля.

По словам ветерана войны, кремлевские пропагандисты начали вспоминать известные нарративы о "можем повторить", вспоминать "великую отечественную войну", пугать россиян тем, что их "опять хотят поставить на колени". Таким образом, режим в РФ стремится повысить мотивацию своих воинов-оккупантов.

Гетман признал, что в известной степени это может работать. "Психологически это очень мощно работает – если человеку пообещали что-то, а потом не дали, или сказали, что это принадлежит ему, но впоследствии забрали, возникает большая мотивация, основанная на стремлении к реваншу", – сказал он.

По его оценкам, сейчас у армии врага есть определенные возможности. В частности, "130 тысяч пушечного мяса, почти 500 единиц реактивных систем залпового огня, почти 2000 единиц тяжелой техники, до тысячи танков. И авиация, которую мы пока не можем отогнать без тех же F-16".

Однако военный эксперт не исключил, что эти действия врага преследуют другую цель. "Люди, которые находятся непосредственно на том участке фронта, говорят, что по сравнению с тем, что было под Бахмутом, не создается впечатление, что прямо сейчас враг пытается продвинуться. Создается впечатление, что они хотят просто навязать бой и заставить нас бросать на это направление резервные силы, которые мы используем на других участках фронта", – рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, по информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, российская армия стремится к реваншу на Харьковщине. В частности именно с этой целью происходит обострение на Купянском направлении.